Logo

Hladna jutra su pred nama: Evo kakve nas temperature očekuju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
12.10.2026 11:27

Komentari:

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица
Foto: ATV BL

U Republici Srpskoj očekuju se hladna jutra ove sedmice, a tokom dana sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i maksimalnu temperaturu vazduha do 23 stepena Celzijusova na jugu, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Oko rijeka i po kotlinama moguća je magla.

Sutra, u srijedu i U četvrtak biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Kratkotrajna slaba kiša lokalno je moguća u petak, 16. oktobra.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

Vrijeme

dugoročna vremenska prognoza

Vremenska prognoza za oktobar

Komentari (0)

Više iz rubrike

Бензинска пумпа

Društvo

Pojeftinio dizel u Banjaluci, cijena će još padati

2 h

1
Метеоролог открио када стиже снијег: Од овог датума креће права зима

Društvo

Meteorolog otkrio kada stiže snijeg: Od ovog datuma kreće prava zima

2 h

0
Локва од воде формирана на улици а капи кише падају по њој.

Društvo

Šta znači ako na Miholjdan pada kiša? Naši preci su se plašili ove zime

3 h

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Spremite kišobrane: Evo gdje će padati kiša

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

07

Počeo sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH

12

02

Radnici ''Sarajevo-šuma'' stupili u štrajk: Nezadovoljni platama i uslovima rada

11

58

Obračun u Kneževu: Pijan pretukao sugrađanina, povrijeđeni hospitalizovan

11

56

Košarac: Dodik i Vučić čuvaju interes Srba jasnom nacionalnom politikom

11

53

Pucnjava u školi u Francuskoj: Ranjeni direktor i nastavnik, uhapšen učenik (14)

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima