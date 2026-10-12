Hladna jutra su pred nama: Evo kakve nas temperature očekuju

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Foto: ATV BL

U Republici Srpskoj očekuju se hladna jutra ove sedmice, a tokom dana sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i maksimalnu temperaturu vazduha do 23 stepena Celzijusova na jugu, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Oko rijeka i po kotlinama moguća je magla. Sutra, u srijedu i U četvrtak biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Kratkotrajna slaba kiša lokalno je moguća u petak, 16. oktobra.

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