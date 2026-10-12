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Spremite kišobrane: Evo gdje će padati kiša

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12.10.2026 07:47

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Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas nas očekuje oblačno vrijeme uz sunčane periode, dok će popodne donijeti nešto više oblačnosti i lokalno slabu kišu na sjeveru i zapadu.

Jutros je u većini predjela promjenljivo do pretežno oblačno, osim u Sarajevsko-romanijskoj regiji i dijelovima Hercegovine gdje je pretežno vedro. Po kotlinama i oko rijeka prisutna je prolazna magla. Duva vrlo slab vjetar sjevernih smjerova, dok je u Hercegovini zabilježena umjerena do jaka bura.

Izmjerene temperature vazduha u 7 časova

Najhladnije jutros bilo je na Han Pijesku gdje je izmjeren nula stepeni Celzijusovih. U Mrkonjić Gradu i na Čemernu izmjerena su četiri stepeni, dok je u Bijeljini i Ribniku živa u termometru pokazivala pet stepeni. U Banjaluci i Višegradu u sedam časova bilo je šest stepeni, a u Bileći sedam stepeni. U Doboju, Novom Gradu i Rudom izmjereno je osam stepeni, dok je najtoplije bilo u Trebinju sa 12 stepeni Celzijusovih.

Prognoza za ostatak dana

Tokom dana u Srpskoj i FBiH zadržaće se uglavnom suvo vrijeme uz sunčane intervale. Duvaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, dok će u Hercegovini nastaviti da duva umjerena do jaka bura.

Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 14 do 19 stepeni, na jugu zemlje do 23 stepeni, dok će u višim predjelima biti svežije sa temperaturom od devet stepeni Celzijusovih.

Vrijeme u Banjaluci

U Banjaluci se danas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i uglavnom suvo. Tokom popodneva doćiće do jačeg naoblačenja koje može donijeti slabu, kratkotrajnu kišu. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a maksimalna dnevni temperatura vazduha iznosiće oko 17 stepeni Celzijusovih.

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