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Koliko povećanje mogu očekivati penzioneri u Srpskoj

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11.10.2026 16:24

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Foto: ATV

Penzioneri u Srpskoj i regionu već razmišljaju o tome koliko bi povećanje penzija mogli da dobiju u 2027.

Što se tiče Srpske, bar ako je suditi po obećanju lidera SNSD-a Milorada Dodika, u 2027. slijedi povećanje penzija od najmanje 7%.

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"U prvom tromjesečju iduće godine planiramo da povećamo plate za sve budžetske korisnike za 8 do 10%. Osim toga, planiran je rast penzija od najmanje 7%, a boračkog dodatka 10%", poručio je prije desetak dana za ATV Dodik.

U ovom slučaju, najniža penzija će u prvom tromjesečju 2027. sa 361 porasti na najmanje 386 KM, a prosječna sa 724 na 775 KM.

U Srpskoj su ove godine penzije povećane za 10%, dok su penzioneri u FBiH dobili 15,2% povećanja.

U Srbiji će penzije biti povećane za 7,5 odsto od 1. decembra, najavili su iz Republičkog fonda za PIO.

Najniža penzija za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih djelatnosti, koja iznosi 31.092 dinara (oko 520 KM), nakon povećanja od 7,5% iznosila bi približno 33.424 dinara (oko 560 KM). Dakle, za 2.332 dinara (oko 40 KM) više.

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Prosječna penzija za avgust 2026. u Srbiji je iznosila 56.813 dinara (oko 950 KM). Sa povećanjem od 7,5% otišla bi na 61.074 dinara (oko 1.020 KM) ili za 70 KM više, piše "Srpskainfo".

Što se tiče Crne Gore, a kako je najavio tamošnji premijer, u 2027. penzije će biti usklađivane 4, umjesto dosadašnja tri puta. Tako, minimalna penzija bi u aprilu trebalo da premaši 500 evra, a prosječna 600 evra.

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Penzioneri

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