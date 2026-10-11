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Svi se pitaju kada prestaju padavine: Meteorolozi dali odgovor

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11.10.2026 09:26

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Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje konačni prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

Međutim, spremite se za burne vremenske prilike tokom jutra, posebno na jugu i istoku, gdje su mogući žestoki pljuskovi sa grmljavinom, a ponegdje i velika količina kiše u vrlo kratkom vremenskom periodu.

Na sjeveru i zapadu kiša počinje da jenjava i potpuno će prestati do sredine dana, a tokom poslijepodneva očekuju se i sunčani periodi. Do kraja dana padavine će potpuno utihnuti i u ostalim krajevima.

Olujni udari bure i drastičan pad temperature

Uveče i tokom naredne noći biće pretežno vedro, ali i izuzetno svježe, dok se na jugu sprema prava vremenska drama očekuje se vjetrovito vrijeme uz žestoke, olujne udare bure.

Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 13 stepeni na istoku do 21 stepen na jugu i sjeveru, dok će u višim, planinskim predjelima živa u termometru pasti na svega 10 stepeni.

Ledeni talas na planinama

U 8.00 časova Najhladnije je bilo na Bjelašnici gdje su izmjerena svega četiri stepena, dok je Mostar bio najtopliji sa 16 stepeni.

Na Mrakovici i u Kneževu izmjereno je devet stepeni, na Ivan-sedlu, Han Pijesku i Čemernu 10, a u Livnu, Gacku i Sokocu 11 stepeni.

U Srebrenici, Jajcu, Tuzli, Šipovu, Mrkonjić Gradu i Bijeljini izmjerena su 12 stepeni.

U Ribniku, Srpcu, Sanskom Mostu, Sarajevu, Zenici, Novom Gradu, Prijedoru, Banjaluci i Doboju bilo je 13 stepeni, dok su Rudo, Foča, Bileća i Višegrad zabilježili 14 stepeni. U Trebinju je izmjereno 15 stepeni.

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