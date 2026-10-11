Tegla ajvara postala čisti luksuz: Cijene zimnice drastično skočile

Iako se širok asortiman domaćih proizvoda nudi na tržnicama i prodajnim mjestima, bogata ponuda više ne garantuje i dobru prodaju.

Prodaja slaba, troškovi lete u nebo

Ajvar, kiseli krastavci, džemovi, pekmezi i prirodni sokovi, koje vrijedne domaćice iz Semberije pripremaju sedmicama, našli su se na štandovima Zimskog karavana hrane u Bijeljini. Ponuda je raznolika i šarolika, ali prema riječima prodavačica, kupci mnogo više razgledaju nego što vade novčanike.

Prodavačica Ljiljana Lazić ističe da je prinuđena da prilagođava cijene mogućnostima naroda.

„Realno bi bilo da je 17 maraka, ali evo ga poklanjam za 15. Šta mogu, ljudi jednostavno nemaju novca. Pekmez je 10 maraka, imam sve vrste“, iskrena je Lazićeva.

Ova godina bila je izuzetno teška i za same proizvođače. Troškovi ambalaže i spremanja neprestano rastu, a nezapamćena suša dodatno je otežala nabavku sirovina. Među najskupljim, ali i dalje najtraženijim proizvodima jeste ajvar, čija tegla dostiže cijenu i do nevjerovatnih 20 maraka. Suša je prepolovila rod paprike, pa su domaćice morale da je plate znatno skuplje nego prethodne godine.

Cijene diktiraju količine u smočnicama

Građani svjedoče da su cijene povrća drastično skočile kako se približava zima. Za kilogram paprike mora se izdvojiti od 3,5 do 4 marke, dok vreća kupusa košta čak 12 maraka.

Zbog toga se drastično mijenjaju i vijekovne navike spremanja zimnice. Oni koji su navikli da je prave sami nastavljaju tradiciju, ali u znatno manjim količinama. Sve je veći i dublji jaz između visoke cijene domaće zimnice i realne mogućnosti građana da je priušte.

Uprkos šarenim jesenjim bojama i bogatoj ponudi, Zimski karavan nije donio očekivanu radost ni onima koji su mjesecima ulagali trud i pripremali proizvode, niti onima koji bi rado njima napunili svoje smočnice, prenosi BHRT.