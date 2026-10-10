Kolaps kuca na vrata: Teško stanje u energo sektoru Srpske

Proizvodni energo kolaps kuca na vrata. Polovina potrošene struje u Srpskoj od ponedjeljka će se uvoziti.

Teroelektrana Ugljevik ovaj vikend opet staje sa proizvodnjom. Opet fali uglja za ATV kaže Žarko Novaković, direktor RiTE Ugljevik.

"Mimoilazimo iz prostog razloga što sa rudnika ne možemo da obezbijedimo kombinovanu proizvodnju i dovoljne količine uglja za rad teromelektrane. Radovi u Ugljeviku Istok 2 su trenutno obustavljeni jer imovinsko pravni odnosi ne dozvoljavaju dalji napredak", rekao je direktor RITE Ugljevik Žarko Novaković.

Novaković priznaje da su ovom preduzeću blokirani računi i nada se da će taj problem uskoro biti riješen. Čelnici ERS-a kažu da se sa otkrivkom uglja mnogo kasni.

"Oni i dalje iskopavaju ugalj u postojećem polju Ugljevik istok 1 i zato su te male količine uglja koji oni kopaju jer je koeficijent do 15 naprema 1. Znači da moraju zagrabiti 15 kašika zemlje d bi došli do jedne uglja", istakao je izvršni direktor za tehničke poslove ERS-a Ivan Koprivica.

I tu nije kraj energo mukama. Proizvodnja dvije protočne hidroelektrane na Drini i Vrbasu je na minimumu zbog slabih dotoka i loše hidrologije. Bilećko jezero je poluprazno pa HET ne proizvodi duže od mjesec dana a i remont se otegao.

"Trebao je da traje do 20 oktobra međutim zbog zahtjeva HE Dubrovnik produžiće se remont do 05 novembra", kazao je rukovodilac Brane Grančarevo Nikola Tubić.

Kada se sve sagleda trenutno jedino proizvodi RiTe Gacko. Nije lako kada cijeli sistem zavisi samo od vas priznaje za ATV Makism Skoko.

"Sve oči su uprte u Gacko a i Gacko ima svoje probleme i mi moramo sa vremena na vrijeme da izvršimo njegu postrojenja da se zaustavi desi se kvar oprema je stala preko 40 godina tako da to stvara jedan dodatni pritisak na sve zaposlene", istakao je direktor RITE Gacko Maksim Skoko.

Pogonska spremnost gatačke termoelektrane trenutno je na visokom nivou. U rudniku ima preko milion tona otkrivenog uglja ali je i dalje problem njegov loš kvalitet. Rite Gacko je trenutno malo iznad plana proizvodnje.