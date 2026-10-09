U padu cijene nafte na svjetskom tržištu

Autor:ATV redakcija
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Cijene nafte na svjetskom tržištu pale su danas nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trampa da Amerika neće napadati Iran prije održavanja izbora zakazanih za naredni mjesec.
U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora manja za 1,68 dolara i sada je 102,60 dolara po barelu.
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U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala za 1,31 dolar i iznosi 90,18 dolara po barelu.
(Srna)
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