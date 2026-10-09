U padu cijene nafte na svjetskom tržištu

Cijene nafte na svjetskom tržištu pale su danas nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trampa da Amerika neće napadati Iran prije održavanja izbora zakazanih za naredni mjesec.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora manja za 1,68 dolara i sada je 102,60 dolara po barelu.

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U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala za 1,31 dolar i iznosi 90,18 dolara po barelu.

(Srna)