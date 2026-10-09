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U padu cijene nafte na svjetskom tržištu

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09.10.2026 19:06

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У паду цијене нафте на свјетском тржишту
Foto: Pixabay

Cijene nafte na svjetskom tržištu pale su danas nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trampa da Amerika neće napadati Iran prije održavanja izbora zakazanih za naredni mjesec.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora manja za 1,68 dolara i sada je 102,60 dolara po barelu.

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U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala za 1,31 dolar i iznosi 90,18 dolara po barelu.

(Srna)

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Nafta

cijene nafte

Iran

Amerika

Ormuski moreuz

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