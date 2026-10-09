Srpska opredijeljena za EU put bez plaćanja političke cijene

Evropski put BiH vodi se preko zajedničkih institucija, ali to ne znači da se glas Republike Srpske može zaobići.

U Banjaluci upozoravaju da evropski put ne smije postati izgovor za prenos nadležnosti, već proces u kojem se poštuju Ustav i dogovor svih relevantnih strana.

"Onaj dio koji je faktički da odlazimo tamo, ali onog momenta kada to budu uslovi politički koji će koštati Republiku Srpsku naravno da ćemo te pregovore okrenuti na način da jedino može ukoliko Republika Srpska ima onaj svoj suverenitet koji ima Dejtonski mirovni sporazum", rekao je premijer Republike Srpske Savo Minić i dodao:

"Mi nemamo ništa protiv BiH i sa BiH ćemo možda jednog dana ući u BiH ali na način da tu nije vidljiva Republika Srpska na način da je to građanska BiH, nećemo."

Evropske integracije ne smiju da budu sredstvo za centralizaciju BiH, jasan je resorni ministar Zlatan Klokić. Srpska će braniti sve ono što je definisano Dejtonskim sporazumom.

"Republika Srpska jeste opredijeljena za evropski put ali mi želimo da sačuvamo sve ono što jesu definisane ustavne nadležnosti Republike Srpske i kada političko Sarajevo shvati da ovaj proces evropskih integracija ne može koristiti da centralizuje BiH, da se uspostavljaju neke institucije koje su na štetu Republike Srpske onda možemo razgovarati", naveo je ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.

Evropska unija mora da razgovara sa liderima iz Republike Srpske, pogotovo nakon ubjedljive pobjede SNSD-a na izborima, kaže Aleksandar Goganović. Srpska ima značajne međunarodne kontakte i na istoku i na zapadu, dok je, kako je naveo, "političko Sarajevo nakon izbora još u magli". Sve to će, kaže Goganović, prenijeti sagovornicima na sastanku u Briselu.

"Mi u ovom slučaju imamo veći problem sa pojedinim partnerima u EU koji još uvijek žive u vremenu u kojem su oni odlučivali šta će se događati u Republici Srpskoj. Moramo im poslati još jednom jasnu poruku da su prošla ta vremena i da svi oni koji žele da BiH vide na napretku ka EU moraju razgovarati sa Republikom Srpskom", rekao je zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović Aleksandar Goganović.

Dok se govori o članstvu i evropskoj budućnosti, Brisel još traži pregovarača u Sarajevu gdje nema dogovora ko će predvoditi evropski put u BiH. Za Republiku Srpsku, međutim važno pitanje nije samo koliko brzo će stići do Brisela već i kako će u tom procesu biti zastupljeni njeni stavovi i zaštićene ustavne nadležnosti.