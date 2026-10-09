Cvijanović: Globalistički i sarajevski mediji preko Srpske vode obračun sa Trampom

- Republika Srpska poštuje politiku i pristup aktuelne američke administracije i zbog toga smo izloženi napadima njenih protivnika iz Vašingtona i iz Sarajeva. Globalističke elite su trideset godina destabilizovale BiH i sada ponovo žele da ugroze stabilnost koja je postignuta zahvaljujući administraciji predsjednika Trampa - istakla je Cvijanovićeva.

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Dodaje, da što se tiče lažnih tvrdnji da su Republika Srpska i njeni predstavnici eksponenti stranog uticaja, jasno poručuju da su isključivo prosrpski orijentisani i da sarađuju sa svima koji poštuju nas i ustavni kapacitet zasnovan na Dejtonskom sporazumu.

- U moru laži koje se plasiraju ovih dana, najveća laž je da su predstavnici Republike Srpske nekome plaćali za sastanke sa zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država. Republika Srpska nastoji da zaštiti svoj identitet, ustavne nadležnosti i hrišćanske vrijednosti. Očigledno je to nekima problem, ali nama nije, jer vjerujemo u ono za šta se borimo. Republika Srpska je mirna, stabilna, okrenuta budućem razvoju i zahvalna svima koji nas u tom nastojanju ne ometaju, a posebno onima koji nam u tome pomažu - navodi Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.