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Minić: Napreduje transsrpska magistrala koja spaja Banjaluku i Beograd

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09.10.2026 13:17

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Саво Минић и Ђуро Мацут
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je transsrpska magistrala koja spaja Banjaluku i Beograd istorijski i strateški projekat čija izgradnja napreduje, što je, kako je rekao, najvažnije.

"Sve što radimo od ostalih projekata je važno i napredujemo u svakom smislu. U decembru ćemo imati završen zajednički granični prelaz između Srpske i Srbije. Važno je što realizujemo strateške projekte", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka sa premijerom Srbije Đurom Macutom.

On je istakao da Srpska i Srbija imaju značajnu saradnju u nauci što, kako je naveo, znači dodatnu nadgradnju.

"Želimo da integrišemo naučnu saradnju formiranjem fondova. Sve što su uradili predsjednici Milorad Dodik i Aleksandar Vučić kada je riječ o saradnji Srpske i Srbije, ostaće za sva vremena. To je saradnja jednog naroda sa svim elementima koji podrazumijevaju jedinstvo", naglasio je Minić.

On je izrazio zadovoljstvo dinamikom razvoja saradnje Srpske i Srbije.

Sastanku su prisustvovali ministri u vladama Republike Srpske i Srbije, prenosi Srna.

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Đuro Macut

Savo Minić

transsrpska magistrala

Srbija

Republika Srpska

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