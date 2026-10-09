Minić: Napreduje transsrpska magistrala koja spaja Banjaluku i Beograd

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je transsrpska magistrala koja spaja Banjaluku i Beograd istorijski i strateški projekat čija izgradnja napreduje, što je, kako je rekao, najvažnije.

"Sve što radimo od ostalih projekata je važno i napredujemo u svakom smislu. U decembru ćemo imati završen zajednički granični prelaz između Srpske i Srbije. Važno je što realizujemo strateške projekte", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka sa premijerom Srbije Đurom Macutom.

On je istakao da Srpska i Srbija imaju značajnu saradnju u nauci što, kako je naveo, znači dodatnu nadgradnju.

"Želimo da integrišemo naučnu saradnju formiranjem fondova. Sve što su uradili predsjednici Milorad Dodik i Aleksandar Vučić kada je riječ o saradnji Srpske i Srbije, ostaće za sva vremena. To je saradnja jednog naroda sa svim elementima koji podrazumijevaju jedinstvo", naglasio je Minić.

On je izrazio zadovoljstvo dinamikom razvoja saradnje Srpske i Srbije.

Sastanku su prisustvovali ministri u vladama Republike Srpske i Srbije, prenosi Srna.