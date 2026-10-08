Novi preliminarni rezultati: Minić za više od 58.000 glasova ispred Blanuše

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Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 288.871 glas na proteklim izborima, odnosno za više od 58.000 od svog protivkandidata iz SDS-a, pokazuju novi preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH na osnovu obrađenih 98,07 odsto biračkih mjesta.

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša osvojio je 230.556 glasova. BiH Košarac: SNSD i Dodik jedini imaju izborni suverenitet na svim nivoima vlasti Važećih glasačkih listića bilo je 551.976, nevažećih praznih 20.097, a nevažećih po drugom osnovu 7.289.

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