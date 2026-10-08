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Prednost Cvijanovićeve i dalje raste

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08.10.2026 19:08

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Предност Цвијановићеве и даље расте
Foto: ATV

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je 305.457 ili 55,57 odsto glasova, što je za 160.118 više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića, najnoviji su preliminarni podaci Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

Za Božovića je glasalo 145.339 ili 26,44 odsto birača, dok je kandidat Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović osvojio 98.809 ili 17,97 odsto glasova.

Do sada je obrađeno ukupno 98,07 odsto redovnih biračkih mjesta.

Važećih listića bilo je 549.605, nevažećih praznih 23.999, dok je nevažećih iz drugih razloga bilo 4.956.

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Željka Cvijanović

Marinko Božović

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