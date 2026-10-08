Izopšteni fratar (90) optužen zbog veličanja Slobodana Praljka

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Petra Bonifacije Barbarića (90), državljanina BiH i Hrvatske, zbog držanja govora u kojem je veličao Slobodana Praljka pravosnažno osuđenog na 20 godina zatvora za ratni zločin.

Tužilaštvo BiH navodi da je fratar Barbarić govor održao 2. novembra prošle godine kod Praljkovog spomenika na mjesnom groblju u Čapljini, za koji navode da je nezakonito podignut.

”Govor je prenijelo više elektronskih medija, odnosno internet portala i zabilježio je veliki broj pregleda kao i reakcija javnosti i građana. Optuženi se tereti da je veličao lice pravosnažno osuđeno presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju za krivična djela zločina protiv čovječnosti i ratne zločine. Na taj način je počinio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti”, saopštilo je Tužilaštvo BiH.

Dodaju da je optužnicu potvrdio Sud BiH, dok se istraga nastavlja s ciljem otkrivanja osoba koje su nezakonito podigle spomenik Praljku.

Prema pisanju medija Bonificije Barbarić je nakon govora otpušten iz Franjevačkog reda te mu je zabranjeno bilo kakvo svešteničko djelovanje.