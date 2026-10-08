Amidžić: Krnjićeva najava tužbe izraz nemoći

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da je najavljena tužba bivšeg člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH Zijada Krnjića u vezi sa novim graničnim prelazom u Gradišci, izraz nemoći.

"Zijand Krnjić je prošlost, tako da je i ta njegova tužba, što se mene tiče, prošlost. Drago mi je da takvih pojedinaca nema više u Upravnom odboru UIO. To su destruktivna lica", rekao je Amidžić.

On je ocijenio da činjenica da je Krnjić dobio mandat za poslanika u FBiH na nedavno završenim opštim izborima govori u prilog tome da postoji podrška za destruktivne politike kada je riječ o ovom entitetu.

"Taj čovjek je nanio veliku štetu privredi i u Republici Srpskoj i istoj toj FBiH", naglasio je Amidžić.

On je napomenuo da će sada u BiH postojati jedan granični prelaz više, što će doprinijeti da se promet robe ubrza i u Srpsku i u FBiH.

Amidžić je rekao da je Krnjićevo ponašanje ozbiljna pouka za srpski narod šta bi bilo kada bi se odlučivanje izmjestilo iz Republike Srpske.

Dodao je da nije osjetio mržnju dok nije počeo da radi u Sarajevu, te da mu je upravo Krnjić pokazao šta je mržnja.

Upravni odbor UIO BiH usvojio je juče na elektronskoj sjednici Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, čime su konačno stvoreni svi neophodni kadrovski i administrativni uslovi za nesmetan rad carinske službe na novom graničnom prelazu Gradiška Novi Most - Gornji Varoš, prenosi Srna.