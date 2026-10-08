Loš znak: Izronilo novo ostrvo, nestaje najveće svjetsko unutrašnje more

Novo ostrvo u Kaspijskom moru uočeno je prije nekoliko dana tokom vazdušnog pregleda područja u blizini ostrva Kulali, uz obalu Kazahstana. Među članovima grupe koja je prijavila otkriće bio je volonter i ekološki aktivista Danijar Akimžanov, piše Juronjuz.

Akimžanov je tokom proteklih pet godina dokumentovao nekoliko ostrva koja su se pojavila usljed povlačenja vode. Najnovije otkriveno ostrvo relativno je malo, dok su neka od ranije uočenih dugačka i do jednog kilometra, a široka do 300 metara.

"Postoje i mnogo veća nova ostrva", rekao je Akimžanov, dodajući da je na jednom od njih vidio divlju svinju, kao i vukove koji do ostrva dolaze preko leda.

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Kaspijsko more poznato je i kao Kaspijsko jezero, jer je zapravo riječ o slanom jezeru koje se često naziva morem. Nema izlaz na okeane i u potpunosti je okruženo kopnom, zbog čega predstavlja najveću zatvorenu vodenu površinu na Zemlji.

Smješteno je između Evrope i Azije, a njegove obale dijeli pet država - Kazahstan, Rusija, Azerbejdžan, Iran i Turkmenistan. Više od 80 odsto riječnog dotoka u Kaspijsko more dolazi iz ruske rijeke Volge.

Nivo vode opao za gotovo dva i po metra

U kazahstanskom dijelu Kaspijskog mora nivo vode je između 1996. i 2025. godine opao za 2,45 metara.

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Naučnici ovaj pad prvenstveno povezuju sa pojačanim isparavanjem usljed rasta temperatura. Istovremeno, u Kaspijsko more dotiče manje riječne vode jer se dio koristi za navodnjavanje, dok brane i akumulacije dodatno utiču na količinu vode koja stiže u jezero.

Povlačenje vode ugrožava i izolovana ostrva na kojima se odmaraju kaspijske foke.

Na ostrvu Novi Durnev 2021. godine okupljale su se hiljade ovih životinja. Međutim, kada su se istraživači vratili dvije godine kasnije, otkrili su da se ostrvo znatno proširilo i da je do njega bilo moguće doći automobilom. Kasnije se u potpunosti spojilo sa kopnom.

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"Za foke je postalo nedostupno. Više nema izolovanog ostrva, što znači da nema ni foka", izjavila je istraživačica Asel Baimukanova za Juronjuz.

Naučnici upozoravaju na moguće isušivanje

Većina klimatskih scenarija predviđa da će nivo vode u Kaspijskom moru nastaviti da opada tokom ovog vijeka.

Naučnici upozoravaju da bi plitki dijelovi sjevernog Kaspijskog mora, uz obalu Kazahstana, gdje se dubina uglavnom kreće između tri i šest metara, mogli da dožive isušivanje slično onom koje je pogodilo Aralsko more, prenosi Jutarnji list.