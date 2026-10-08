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Objavljen video urušene zgrade u Istanbulu, traga se za nestalim

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08.10.2026 10:36

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Објављен видео урушене зграде у Истанбулу, трага се за несталим
Foto: X

U urušavanju dijela sedmospratne zgrade u Istanbulu, u naselju Dževizli, u okrugu Maltepe, povrijeđeno je više osoba, dok su spasilačke ekipe iz ruševina do sada izvukle pet preživjelih, među kojima je i dvoje djece.

Nesreća se dogodila oko 5.40 časova, kada su se iz još neutvrđenih razloga urušila tri sprata zgrade. Na mjesto nesreće odmah su upućeni vatrogasci, policija, medicinske ekipe i pripadnici službi za vanredne situacije.

Spasioci su najprije evakuisali stanare koji su ostali zarobljeni na višim spratovima, nakon čega je započeta intenzivna potraga za osobama pod ruševinama.

U akciji su angažovani i psi tragači, uz čiju pomoć je pronađeno pet osoba, uključujući dvoje djece. Svi spaseni prevezeni su u obližnje bolnice, a prema informacijama nadležnih, njihovi životi nisu ugroženi.

Pod ruševinama još ima zarobljenih

Guverner Istanbula Davut Gul, koji je sa načelnikom policije Selamijem Jildizom obišao mjesto nesreće, izjavio je da je zgrada izgrađena 1987. godine i da se sastoji od prizemlja i šest spratova.

U prizemlju se nalazi poslovni prostor, odnosno tekstilna radionica koja je u trenutku nesreće bila prazna, dok su na ostalim spratovima stanovi.

Gul je naveo da su nadležne službe utvrdile da se dvoje stanara trenutno nalazi izvan Istanbula, u svom rodnom kraju.

– Od preostalih 12 osoba, pet je spaseno, sa četiri od sedam preostalih osoba uspostavljen je kontakt, dok se potraga za još tri osobe nastavlja – rekao je Gul.

On je potvrdio da niko od do sada spasenih nije životno ugrožen, naglasivši da je prioritet što brže i bezbjednije okončanje spasilačke akcije, zbrinjavanje evakuisanih stanara i pružanje medicinske pomoći povrijeđenima.

Postoji opasnost od novog urušavanja

Spasilačku operaciju dodatno otežava opasnost od urušavanja preostalog dijela zgrade, zbog čega vatrogasci i druge službe u objekat ulaze uz posebne mjere opreza.

Tokom intervencije jednom vatrogascu je pozlilo i izgubio je svijest, nakon čega je prevezen u bolnicu.

Iz bezbjednosnih razloga zatvorene su saobraćajnice koje vode prema mjestu nesreće, dok je šire područje oko zgrade ograđeno sigurnosnom trakom kako bi spasilačke ekipe mogle nesmetano da rade.

U pomoć su pristigle i građevinske mašine iz okolnih opština, a potraga za osobama koje su ostale pod ruševinama i dalje traje, prenosi Avaz.

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Tagovi :

Istanbul

zgrada

srušena zgrada

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