Objavljen video urušene zgrade u Istanbulu, traga se za nestalim

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U urušavanju dijela sedmospratne zgrade u Istanbulu, u naselju Dževizli, u okrugu Maltepe, povrijeđeno je više osoba, dok su spasilačke ekipe iz ruševina do sada izvukle pet preživjelih, među kojima je i dvoje djece.
Nesreća se dogodila oko 5.40 časova, kada su se iz još neutvrđenih razloga urušila tri sprata zgrade. Na mjesto nesreće odmah su upućeni vatrogasci, policija, medicinske ekipe i pripadnici službi za vanredne situacije.
Spasioci su najprije evakuisali stanare koji su ostali zarobljeni na višim spratovima, nakon čega je započeta intenzivna potraga za osobama pod ruševinama.
İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
▬ Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. https://t.co/woZuC4EuNu— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) October 8, 2026
U akciji su angažovani i psi tragači, uz čiju pomoć je pronađeno pet osoba, uključujući dvoje djece. Svi spaseni prevezeni su u obližnje bolnice, a prema informacijama nadležnih, njihovi životi nisu ugroženi.
Guverner Istanbula Davut Gul, koji je sa načelnikom policije Selamijem Jildizom obišao mjesto nesreće, izjavio je da je zgrada izgrađena 1987. godine i da se sastoji od prizemlja i šest spratova.
U prizemlju se nalazi poslovni prostor, odnosno tekstilna radionica koja je u trenutku nesreće bila prazna, dok su na ostalim spratovima stanovi.
Gul je naveo da su nadležne službe utvrdile da se dvoje stanara trenutno nalazi izvan Istanbula, u svom rodnom kraju.
▪️#Turkiye: Two women were rescued alive during search and rescue operations under the rubble. The injured are receiving medical treatment.
THERE ARE 7 PEOPLE UNDER THE RUBBLE.
▪️#Istanbul Governor Davut Gül arrived at the scene, conducted an investigation, and made a statement. Stating that the building was constructed in 1987, Gül said, "It's a ground-floor plus six-story building. The ground floor is used as shops, and the six upper floors are apartments.
▪️There are 12 apartments, and according to the population registry, 33 people live there. Contact has been made with four of the seven people trapped under the rubble.
https://t.co/jHAr04bcDU— ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) October 8, 2026
– Od preostalih 12 osoba, pet je spaseno, sa četiri od sedam preostalih osoba uspostavljen je kontakt, dok se potraga za još tri osobe nastavlja – rekao je Gul.
On je potvrdio da niko od do sada spasenih nije životno ugrožen, naglasivši da je prioritet što brže i bezbjednije okončanje spasilačke akcije, zbrinjavanje evakuisanih stanara i pružanje medicinske pomoći povrijeđenima.
Spasilačku operaciju dodatno otežava opasnost od urušavanja preostalog dijela zgrade, zbog čega vatrogasci i druge službe u objekat ulaze uz posebne mjere opreza.
Tokom intervencije jednom vatrogascu je pozlilo i izgubio je svijest, nakon čega je prevezen u bolnicu.
Iz bezbjednosnih razloga zatvorene su saobraćajnice koje vode prema mjestu nesreće, dok je šire područje oko zgrade ograđeno sigurnosnom trakom kako bi spasilačke ekipe mogle nesmetano da rade.
U pomoć su pristigle i građevinske mašine iz okolnih opština, a potraga za osobama koje su ostale pod ruševinama i dalje traje, prenosi Avaz.
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