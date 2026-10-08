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Zaharova: Pokušaji spoljnih sila da utiču na izbore u BiH bili su uzaludni

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08.10.2026 12:03

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Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Foto: Tanjug/AP

Pokušaji spoljnih sila da izvrše uticaj na izbore u Bosni i Hercegovini bili su uzaludni, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije, na konferenciji za novinare.

Na pitanje RT Balkan kako ocjenjuje rezultate izbora u Srpskoj i kakvu dinamiku odnosa očekuje sa Srpskom, s obzirom na to da je Kristijan Šmit pokušao da spriječi učešće Milorada Dodika na izborima, napomenula je da su izbori prošli u mirnim okolnostima i istakla da je grupa ruskih senatora učestvovala u posmatranju na poziv rukovodstva Republike Srpske.

„Krajnji rezultati izbora još nisu utvrđeni, to je veoma važno, tako da je rano govoriti o nečijoj pobjedi. Ipak, već sada se može konstatovati da su narodi koji su sastavni dio BiH dostojno iskoristili svoje demokratsko pravo, izabravši legitimne predstavnike za odgovorne pozicije i zakonodavne organe zemlje, kao i entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH. Pokušaji spoljnih sila da izvrše uticaj na izborni proces, da utiču na rezultate, kao što vidimo, ispali su uzaludni, iako još jednom hoću da kažem da u ovom slučaju čekamo zvanično proglašenje rezultata, kraj prebrojavanja i sve neophodne procedure“, rekla je Zaharova.

Nakon toga, nastavila je Zaharova, ruska strana računa na formiranje organa vlasti svih nivoa u kratkom roku, a u interesu „dosljedne stabilizacije države, radi učvršćivanja mira i bezbjednosti na Balkanu, daljeg razvoja odnosa Rusije i BiH“.

„Rusija, podsjetiću, kao jedan od međunarodnih garanata Dejtonskog sporazuma o miru u BiH iz 1995. godine principijelno je fokusirana na doprinos njegovom nepokolebljivom poštovanju, odbranu neosporivih postulata Dejtonskog sporazuma o ravnopravnosti tri državotvorna naroda i dva entiteta BiH, sa širokim konstitucionim ovlašćenjima, i zalažemo se za ukidanje aparata visokog predstavnika čije aktivnosti potkopavaju međunarodne napore za mir u BiH“, istakla je ruska zvaničnica.

Prema njenim riječima, Rusija je više puta isticala i pozivala na istu stvar:

„Odavno je došlo vrijeme da se cjelokupna odgovornost preda u ruke Bosne i Hercegovine, koja je to zaslužila“.

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Marija Zaharova

Rusija

Izbori 2026

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