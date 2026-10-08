Najveća kolonija ovih pingvina ekspresno nestaje

Brojnost ogrličastih pingvina (Pygoscelis antarcticus) na ostrvu Zavodovski na Antarktiku, koje predstavlja najveću koloniju ovih ptica na svijetu, opala je za dvije trećine od 2011. godine. Razlog za to su klimatske promjene, pokazuje najnovija studija, prenosi Gardijan.

Naučnici navode da brzo nestajanje ove vrste pingvina na ostrvu Zavodovski, najsevernijem od Južnih Sendvičkih ostrva na Antarktiku, povećava rizik od kolapsa šireg ekosistema.

- Riječ je o ogromnom padu populacije, što je ekvivalentno gubitku pola miliona jedinki sposobnih za razmnožavanje sa tog ostrva - izjavio je Norman Retklif, vođa istraživanja i ekolog specijalizovan za pingvine pri Britanskoj antarktičkoj službi.

Godine 2020. populacije ogrličastih pingvina smanjila se i na ostrvu Lou, u arhipelagu Južna Šetlandska ostrva, što je izazvalo zabrinutost naučnika da nešto nije u redu u tom, jednom od najdivljijih ekosistema na svijetu.

Nova studija, objavljena u žurnalu Kurent Biology, ukazuje na to da se tempo nestajanja možda ubrzava toliko da bi ova karakteristična vrsta ptica, koja je ime dobila po crnoj liniji što se proteže ispod kljuna, mogla da bude klasifikovana kao ugrožena vrsta.

Nauka i tehnologija Istraživači došli do alarmantnog otkrića: Ovo bi moglo da bude fatalno

Ostrvo Zavodovski je imalo ubedljivo najveću koloniju pingvina na svetu, sa oko 600.000 pingvina sa "bradicom" i 90.000 makaroni pingvina, prema merenjima iz 2011. godine. S obzirom na pad brojnosti zabilježen u periodu od tada do 2025. godine, vjerovatno je da je to ostrvo izgubilo pomenutu "titulu" u korist Kejp Adara u Rosovom moru.

Naučnici smatraju da je najvjerovatniji uzrok poremećaj klime. Zagrijavanje izazvano ljudskim aktivnostima djovelo je do porasta zimskih temperatura na Antarktičkom poluostrvu i u njegovoj okolini za 5 stepeni Celzijusa iznad predindustrijskog nivoa, što predstavlja jedan od najbržih porasta temperature na svijetu, prenosi Tanjug.

Argentinska baza Esperanca na poluostrvu Triniti zabilježila je 6. juna rekordnu zimsku temperaturu od 15,4 stepena Celzijusa, što je oko 20 stepeni iznad proseka za to doba godine, a ovo odstupanje naučnici su opisali kao "apsolutno nevjerovatno".

Naučnici ukazuju da bi nestanak ogrličastih pingvina imao šire posljedice po lance ishrane.