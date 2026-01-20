Pingvini ubrzavaju sezonu parenja zbog zagrijavanja Antarktika

Pingvini ubrzavaju sezonu parenja rekordnom brzinom dok se Antarktik ubrzano zagrijava zbog klimatskih promjena, pokazuje istraživanje koje je danas, 20. januara objavio globalni tim naučnika.

"Neviđena promjena u obrascima razmnožavanja pingvina, uočena tokom jedne decenije, bila je 'u velikoj korelaciji' s porastom temperatura na zaleđenom kontinentu", rekao je glavni autor studije Ignacio Juarez Martinez, piše AFP.

Parenje pingvina usko je povezano s dostupnošću hrane, a manje morskog leda znači da su lovišta i mjesta za gniježđenje dostupnija tokom godine.

"Naučnici koji su posmatrali populacije pingvina na Antarktiku očekivali su da će se parenje desiti nešto ranije, ali su bili vrlo iznenađeni i razmjerom i brzinom pomaka", rekao je Martinez za AFP, prenosi Fena.

"Razmjer je toliko velik da se pingvini u većini područja sada pare ranije nego u bilo kojim historijskim zapisima", dodao je Martinez, naučnik s Univerziteta Oxford i Oxford Brookes.

Za ovu studiju, naučnici su posmatrali zone gniježđenja pingvina vrste Gentoo, Činstrap i Adelie između 2012. i 2022. koristeći desetine kamera s vremenskim odmakom postavljenih u kolonijama širom Antarktika.

Pingvini Gentoo pokazali su najveću promjenu, sezona parenja pomjerena je 13 dana ranije tokom decenije, a u nekim kolonijama čak 24 dana. Ovo je najbrža promjena u sezoni parenja zabilježena kod bilo koje ptice, a moguće i kod bilo kojeg kičmenjaka, do danas, rekli su naučnici. Adelie i Činstrap pingvini takođe su pomjerili sezonu parenja u prosjeku za deset dana.

Nalazi su objavljeni u časopisu Journal of Animal Ecology.

"Antarktik je jedno od najbrže zagrijavanih područja na svijetu, a prosječne godišnje temperature tamo su prošle godine dostigle rekordne vrijednosti", saopštio je ovog mjeseca evropski klimatski monitor Copernicus.

Tačni mehanizmi putem kojih rastuće temperature utiču na ponašanje pingvina još uvijek nisu u potpunosti shvaćeni. Tri vrste su tradicionalno imale različite periode parenja, ali ranije vrijeme sada vjerovatno uzrokuje preklapanje, povećavajući konkurenciju za hranu i prostore bez snijega za gniježđenje.

To je bolja vijest za Gentoo pingvine, prirodne tragače prilagođene umjerenijim uslovima, a lošija za Činstrap i Adelie pingvine.

"Već smo vid‌jeli da Gentoo zauzimaju gnijezda koja su ranije pripadala Adelie ili Činstrap pingvinima", rekao je Martinez.

Broj Gentoo pingvina već raste u blažem Antarktiku, dok Činstrap i Adelie pingvini, koji više zavise od krila (sitnih račića kojima se hrane) i specifičnih ledenih uslova, opadaju.

"Kako se pingvini smatraju 'pokazateljem klimatskih promjena', rezultati ove studije imaju implikacije za vrste širom planete", rekla je Fiona Jones, koautorica studije s Univerziteta Oxford.

Martinez je rekao da je "prerano reći" da li je ova adaptacija korisna ili su pingvini prisiljeni na drastične promjene koje bi mogle utjecati na uspješnost parenja.