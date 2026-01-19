Logo
Ajfon na udaru hakera – Epl hitno reagovao!

Ајфон
Foto: Pixabay

Kompanija Epl izdala je hitno bezbjednosno upozorenje za korisnike iPhone uređaja širom svijeta – milijarde mobilnih telefona su potencijalno ugrožene zbog ozbiljnih bezbjednosnih propusta u softveru.

Kako navode iz kompanije, ranjivosti se odnose na WebKit – mehanizam koji koristi Safari i brojne druge aplikacije za prikaz internet sadržaja. Ovi propusti već se aktivno koriste u hakerskim napadima, što može dovesti do krađe podataka ili preuzimanja kontrole nad uređajem. Epl je objavio najnovije bezbjednosne zakrpe u okviru ažuriranja iOS 26.2, ali problem predstavlja činjenica da veliki broj korisnika još uvijek nije instalirao najnoviju verziju operativnog sistema.

Prema dostupnim podacima, samo mali procenat korisnika prešao je na iOS 26, dok većina Ajfon uređaja i dalje radi na starijim, manje bezbjednim verzijama softvera, čime ostaju izloženi potencijalnim napadima.

Stručnjaci za sajber-bezbjednost upozoravaju na nekoliko znakova koji mogu ukazivati da je uređaj kompromitovan:

U slučaju da korisnici primjete neki od ovih simptoma, preporuka je da odmah ažuriraju uređaj, promijene lozinke za važne naloge i uklone sumnjive aplikacije.

Iz Epla poručuju da je redovno ažuriranje softvera jedan od najefikasnijih načina zaštite od sajber prijetnji i apeluju na korisnike da ne odlažu instalaciju najnovijih bezbjednosnih zakrpa, prenosi B92.

