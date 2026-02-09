Logo
Cvijanović: "Trojka" očajnički pokušava da se konsoliduje u javnosti

Izvor:

ATV

09.02.2026

22:56

Komentari:

0
Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ukazala je da "trojka" na sve načine pokušava da se konsoliduje u javnosti, pa sada i usvajanje Programa reformi žele da predstave kao neki uspjeh, i poručila im da su očajnici.

"Još samo da počnu privijati obloge na čelo u Sarajevu. Kakav preokret? Usvajani su i do sada", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks" povodom pisanja federalnih portala koji podršku SNSD-a usvajanju Programa reformi nazivaju preokretom.

Usvajanje Programa reformi 2025. u funkciji je obezbjeđivanja uslova za kontinuiran rad institucija BiH na utvrđivanju prioriteta u realizaciji obaveza koje proizlaze iz učešća u programu "Partnerstvo za mir", saopšteno je iz Savjeta ministara.

Tagovi:

