Cvijanović: "Trojka" očajnički pokušava da se konsoliduje u javnosti

Izvor:
ATV
09.02.2026
22:56
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ukazala je da "trojka" na sve načine pokušava da se konsoliduje u javnosti, pa sada i usvajanje Programa reformi žele da predstave kao neki uspjeh, i poručila im da su očajnici.
"Još samo da počnu privijati obloge na čelo u Sarajevu. Kakav preokret? Usvajani su i do sada", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks" povodom pisanja federalnih portala koji podršku SNSD-a usvajanju Programa reformi nazivaju preokretom.
Usvajanje Programa reformi 2025. u funkciji je obezbjeđivanja uslova za kontinuiran rad institucija BiH na utvrđivanju prioriteta u realizaciji obaveza koje proizlaze iz učešća u programu "Partnerstvo za mir", saopšteno je iz Savjeta ministara.
Još samo da počnu privijati obloge na čelo u Sarajevu. 😂 Kakav preokret? Usvajani su i do sada. Trojka na sve načine pokušava da se konsoliduje u javnosti, pa sada i ovo žele da predstave kao neki uspjeh. Kakvi očajnici. pic.twitter.com/UUlzF0YO8c— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) February 9, 2026
Najnovije
Najčitanije
23
02
22
56
22
48
22
45
22
44
Trenutno na programu