Cvijanović: "Trojka" očajnički pokušava da se konsoliduje u javnosti

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ukazala je da "trojka" na sve načine pokušava da se konsoliduje u javnosti, pa sada i usvajanje Programa reformi žele da predstave kao neki uspjeh, i poručila im da su očajnici.

"Još samo da počnu privijati obloge na čelo u Sarajevu. Kakav preokret? Usvajani su i do sada", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks" povodom pisanja federalnih portala koji podršku SNSD-a usvajanju Programa reformi nazivaju preokretom.

Usvajanje Programa reformi 2025. u funkciji je obezbjeđivanja uslova za kontinuiran rad institucija BiH na utvrđivanju prioriteta u realizaciji obaveza koje proizlaze iz učešća u programu "Partnerstvo za mir", saopšteno je iz Savjeta ministara.