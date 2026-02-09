Republika Srpska konačno dobila predsjednika

Siniša Karan pobjednik je prijevremenih predsjedničkih izbora - drugi put i čini se, skoro konačno. Centralna izborna komisija odlučila je o utvrđivanju rezultata i objavila ih. Razlika je 10.871 glas u korist kandidata SNSD-a. Karan kaže da ovo nije bio samo izbor za predsjednika, već i otpor Srpske prema svemu onome što joj se nameće.

"Naš narod je to prepoznao. On je stao iznad svega i pokazao i dokazao da je Republika Srpska suverena i ostaće suverena sve do onog momenta dok sama bude birala svog predstavnika. Ona sada nije samo birala svog predsjednika, ona se borila protiv svih onih tirana koji su htjeli da nam oduzmu ovo pravo, najveće pravo", rekao je novoizabrani predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Rezultatom su zadovoljni, ali ne i ponašanjem CIK-a. Smatraju da moraju odgovarati za zloupotrebe u vezi sa ponovljenim predsjedničkim izborima i zato najavljuju krivične prijave protiv odgovornih.

"Oni ne mogu nama ovo da rade, a da ostanu nekažnjeni i da mi ostanemo nijemi na to. Da li je moguće da su nam svu ovu ujudurmu pravili", istakao je član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić.

Rok za žalbu na odluku CIK-a o utvrđivanju i objavi rezultata je dva dana. Rok za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje je 72 sata. Iz SDS-a danas se nisu oglašavali. Rezultat od 213.513 glasova, koliko je osvojio u javnosti donedavno skoro nepoznat Branko Blanuša, ipak nije bio dovoljan za pobjedu. Svjestan je toga i kandidat SDS-a. Poraz je priznao. I nije isključio mogućnost kandidature na oktobarskim izborima.

"Ovo je sve jedna utakmica, jedno iskustvo. Naravno, kada imate utakmicu, možete je dobiti, možete izgubiti. Kada izgubite neku utakmicu, onda nastojite da na određen način izvučete pouku iz toga i da se što bolje pripremite za sljedeću utakmicu, a naredna je u oktobru ove godine", tvrdi predsjednik SDS-a Branko Blanuša.

Blanuša ne krije da nije zadovoljan podrškom pojedinih opozicionara, ali nije želio da otkriva na koga tačno misli. Draško Stanivuković do sada se nije oglasio nakon završenih izbora. Analitičari nisu iznenađeni većom izlaznošću u odnosu na novembarske izbore. Smatraju i da je bila očekivana veća prednost SNSD-a. Napominju i da do sada nismo imali ovakav izborni ciklus.

"Mislim da smo bili u jednoj vrsti šizofrene situacije, jer je CIK zabranio da se vodi klasična kampanja, a onda je naredio izbornu ćutnju . To je, po meni, suludo, ali da je kampanja postojala, ali ona terenska, a ne medijska. Ni i mediji se nismo puno bavili izborima, iz više razloga, jedan je bio umor, drugi da je sve ovo bilo iznuđeno i nepotrebno", kazao je novinar Žarko Marković.

Nepotrebno, možda, jeste bilo, ali je činjenica da su u izbornom ciklusu od novembra. Odmorićemo neka tri mjeseca, kada će biti raspisani novi, redovni izbori.