Petrović čestitao Karanu: Podrška naroda politici očuvanja institucija Srpske

Petrović je naglasio da izbor Karana za predsjednika Republike Srpske koji nastavlja politiku SNSD-a predstavlja jasnu poruku naroda da Republika Srpska nema cijenu niti alternativu.

"To je politika kontinuiteta, stabilnosti i odlučne odbrane Republike Srpske i njenih ustavnih nadležnosti. U vremenu pritisaka i osporavanja, narod u Srpskoj je izabrao sigurnost umjesto eksperimenta i čvrst stav umjesto popuštanja", naglasio je Petrović.

On je rekao da nastavak politike SNSD-a znači nastavak ekonomskog razvoja, infrastrukture i jačanje institucija Republike Srpske.

Petrović je u čestitki poželio Karanu mnogo uspjeha, ističući da njegov rad, odlučnost i posvećenost jačanju Srpske i njenih institucija predstavljaju važan oslonac stabilnosti i sigurnosti naše Republike Srpske.