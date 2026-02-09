Petrović čestitao Karanu: Podrška naroda politici očuvanja institucija Srpske

Izvor:
SRNA
09.02.2026
16:49
Komentari:0
Potpredsjednik SNSD-a Luka Petrović čestitao je novoizabranom predsjedniku Republike Srpske Siniši Karanu pobjedu na ponovljenim prijevremenim izborima.
Petrović je naglasio da izbor Karana za predsjednika Republike Srpske koji nastavlja politiku SNSD-a predstavlja jasnu poruku naroda da Republika Srpska nema cijenu niti alternativu.
"To je politika kontinuiteta, stabilnosti i odlučne odbrane Republike Srpske i njenih ustavnih nadležnosti. U vremenu pritisaka i osporavanja, narod u Srpskoj je izabrao sigurnost umjesto eksperimenta i čvrst stav umjesto popuštanja", naglasio je Petrović.
Srbija
Djevojčica umrla nakon operacije krajnika: Poznati detalji tragedije
On je rekao da nastavak politike SNSD-a znači nastavak ekonomskog razvoja, infrastrukture i jačanje institucija Republike Srpske.
Petrović je u čestitki poželio Karanu mnogo uspjeha, ističući da njegov rad, odlučnost i posvećenost jačanju Srpske i njenih institucija predstavljaju važan oslonac stabilnosti i sigurnosti naše Republike Srpske.
Srbija
1 h0
Zanimljivosti
1 h0
Scena
1 h0
Svijet
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
18
04
18
04
18
01
17
53
17
53
Trenutno na programu