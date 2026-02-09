Logo
Ribar bježao od slonova pa ga ubio krokodil

Izvor:

ATV

09.02.2026

16:37

Рибар бјежао од слонова па га убио крокодил

Pedesetdvogodišnji ribar poginuo je nakon što ga je napao krokodil dok je bježao od krda slonova u istočnoj Zambiji, saopštila je policija.

Din Nirenda se u srijedu vraćao sa ribolova s dvojicom prijatelja kada su naišli na slonove.

Počeli su bježati, a Nirenda je skočio u potok u blizini rijeke Luangva, piše "BBC".

"Tada ga je napao krokodil ugrizavši ga za desno bedro", rekao je novinarima lokalni policijski načelnik Robertson Mvimba.

Ova južnoafrička zemlja ima brojnu populaciju slonova, a sukobi između ljudi i divljih životinja posljednjih godina odnijeli su mnoge živote.

Policija je saopštila da je Nirenda uspio pobjeći krokodilu udarajući ga štapom koji je imao u rukama.

"Izvukao se iz potoka", rekao je Mvimba.

Njegova dvojica kolega ribara, koji su sve posmatrali sa udaljenosti, pritekli su mu u pomoć i odnijeli ga sa obale rijeke dok je obilno krvario, prenosi državna novinska stranica "ZNBC".

"Pokušali su zaustaviti krvarenje, ali je, nažalost, preminuo", dodao je policijski načelnik.

Smrtonosno krvarenje

Službenici za zaštitu divljih životinja kasnije su posjetili mjesto događaja i pronašli duboke tragove ugriza na ribarovom desnom bedru, koji su doveli do smrtonosnog krvarenja.

Rijeka Luangva, koja protiče kroz Nacionalni park Saut Luangva u Zambiji, dom je jedne od najvećih koncentracija nilskih krokodila u Africi, navode zaštitari prirode.

Od 26 smrtnih slučajeva povezanih s divljim životinjama zabilježenih 2023. godine, 15 je uzrokovano napadima krokodila, većinom duž rijeke Luangva, prema organizaciji Risors Afrika, nevladinoj organizaciji za očuvanje prirode koju vodi lokalna zajednica.

Tagovi:

krokodil

slonovi

ribar

tragedija

