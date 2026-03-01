Vatra progutala automobil na auto-putu

Večeras je izgorio automobil na auto-putu Novi Sad-Beograd u smjeru ka Beogradu između isključenja za Sremske Karlovce i Inđiju.

Kako se vidi na snimku objavljenom na Instagam stranici 192.rs, na terenu je jedno vatrogasno vozilo, a vatra kulja iz automobila.

Nije poznato da li je neko povrokeđen. Saobraćaj je otežan.