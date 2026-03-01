Logo
Large banner

Vatra progutala automobil na auto-putu

Izvor:

Telegraf

01.03.2026

21:16

Komentari:

0
Аутомобил у пламену
Foto: Instagram

Večeras je izgorio automobil na auto-putu Novi Sad-Beograd u smjeru ka Beogradu između isključenja za Sremske Karlovce i Inđiju.

Kako se vidi na snimku objavljenom na Instagam stranici 192.rs, na terenu je jedno vatrogasno vozilo, a vatra kulja iz automobila.

Ацо Ђукановић

Region

Sutra odluka o pritvoru Aca Đukanovića

Nije poznato da li je neko povrokeđen. Saobraćaj je otežan.

Podijeli:

Tagovi :

autoput

požar

Automobil

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Александра Поповић

Scena

Tad sam shvatila da će umrijeti: Potresna ispovijest kćerke Saše Popovića

2 h

0
Прасе киклоп шокирало домаћине: Ово никад нисмо видјели

Srbija

Prase kiklop šokiralo domaćine: Ovo nikad nismo vidjeli

2 h

0
Ивица Дачић

Srbija

Oglasio se tim ljekara o stanju Ivice Dačića

2 h

0
Адвокат открио шта је Саша Поповић урадио пред смрт

Scena

Advokat otkrio šta je Saša Popović uradio pred smrt

2 h

0

Više iz rubrike

Дјед жртва тешке преваре: У дворишту погађао цијену стоке, а лопови из куће однијели паре и злато

Hronika

Djed žrtva teške prevare: U dvorištu pogađao cijenu stoke, a lopovi iz kuće odnijeli pare i zlato

2 h

0
Полиција Србија

Hronika

Maskirani razbojnici opljačkali vlasnika auto servisa: Tukli ga i stavljali mu kesu na glavu

3 h

0
Трактором ударио полицајце па бјежао скроз до границе

Hronika

Traktorom udario policajce pa bježao skroz do granice

4 h

0
Саобраћајна несрећа у Сарајеву

Hronika

Sletio s puta i udario u zaštitnu ogradu: Saobraćaj usporen

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

21

Da li ste čuli za živi oganj: Vjeruje se da ima ljekovito dejstvo

22

15

Tramp otkrio koliko dugo bi mogli trajati udari na Iran

22

11

SAD pogodile 1.000 iranskih ciljeva: Među njima i sjedište Revolucionarne garde

22

04

Uskoro ćemo pomjeriti kazaljke: Na tome se može zaraditi

21

47

Izrael u atentatu na Hamneija imao neočekivanog partnera

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner