Djed žrtva teške prevare: U dvorištu pogađao cijenu stoke, a lopovi iz kuće odnijeli pare i zlato

Telegraf

01.03.2026

20:25

0
Foto: ATV

Teška krađa dogodila se juče u prijepodnevnim časovima u okolini Obrenovca, kada je meta grupe pljačkaša bio 87-godišnji mještanin.

Prevaranti su iskoristili njegovu dobrodušnost i odnijeli plijen vrijedan više od 1.5 miliona dinara.

Sve se odigralo oko 10 časova ujutru. Prema nezvaničnim informacijama, pred kuću oštećenog djeda parkiralo se vozilo sa grupom ljudi koji su se predstavili kao kupci zainteresovani za stoku.

Dok je jedan dio grupe sa domaćinom razgovarao u dvorištu i "pogađao cijenu" za ovce, ostali su iskoristili nepažnju, neopaženo ušli u kuću i izvršili premetačinu.

Odnijeli evre, dinare i porodično zlato

Djed je tek nakon odlaska "gostiju" shvatio da je žrtva pljačke. Prema prijavi, iz kuće su nestali:

13.000 evra, 50.000 dinara i sva zlatnina i vrijednosti koje je porodica decenijama čuvala.

Policija traga za grupom

O cijelom slučaju odmah je obaviještena policija i nadležno tužilaštvo. Na licu mjesta je izvršen uviđaj, a traga se za vozilom i osobama koje odgovaraju opisu koji je dao oštećeni starac.

Obrenovac

Pljačka

Komentari (0)
