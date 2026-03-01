Logo
Sletio s puta i udario u zaštitnu ogradu: Saobraćaj usporen

01.03.2026

18:32

Саобраћајна несрећа у Сарајеву
Foto: Klix video/Screenshot

U sarajevskom naselju Dolac Malta desila se saobraćajna nesreća tokom popodnevnih sati prilikom koje je automobil sletio s ceste.

Kako je rečeno iz MUP-a KS, u nesreći je učestvovalo jedno vozilo dok nemaju informacije o eventualno povrijeđenim osobama.

Трамп

Svijet

Iran želi pregovore, Tramp pristao

Prema izjavama očevidaca, vozilo je sletjelo s ceste i udarilo u ogradu u blizini Doma zdravlja "Omer Maslić".

Vidljiva je znatna materijalna šteta koja je napravljena na automobilu i ogradi. Saobraćaj se odvija usporeno u ovom pravcu dok je samo ova traka nedostupna za vožnju, prenosi Kliks.

Tagovi :

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

