Sletio s puta i udario u zaštitnu ogradu: Saobraćaj usporen

U sarajevskom naselju Dolac Malta desila se saobraćajna nesreća tokom popodnevnih sati prilikom koje je automobil sletio s ceste.
Kako je rečeno iz MUP-a KS, u nesreći je učestvovalo jedno vozilo dok nemaju informacije o eventualno povrijeđenim osobama.
Prema izjavama očevidaca, vozilo je sletjelo s ceste i udarilo u ogradu u blizini Doma zdravlja "Omer Maslić".
Vidljiva je znatna materijalna šteta koja je napravljena na automobilu i ogradi. Saobraćaj se odvija usporeno u ovom pravcu dok je samo ova traka nedostupna za vožnju, prenosi Kliks.
