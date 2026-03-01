Logo
Pokušali ukrasti audi u Bijeljini pa uhapšeni

01.03.2026

14:29

Foto: Pexels

Bijeljinska policija uhapsila je u petak S.P i D.A. iz ovog grada jer se sumnjiče da su pokušali ukrasti audi na području ovog grada.

Iz policije su saopštili da je lice S.P. uhapšeno zbog sumnje da je počinilo krivično d‌jelo teška krađa u vezi sa članom pokušaj, te D.A. zbog sumnje da je počinilo krivično d‌jelo pomaganje.

"Istog dana, Policijskoj stanici Bijeljina 2 prijavljeno je da je na parking prostoru tržnog centra na području grada Bijeljina nepoznato lice pokušalo otuđiti automobil audi, te vidjevši vlasnika vozila udaljilo se u nepoznatom pravcu. Brzom, efikasnom reakcijom i operativnim radom na terenu, policijski službenici su identifikovali i uhapsili osumnjičena lica", navode iz PU Bijeljina.

Izvršen pretres lokacija osumnjičenih i pronađen "ometač"

Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Bijeljina, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljina, izvršen je pretres vozila i više lokacija koja koriste osumnjičena lica, kojom prilikom je pronađen i privremeno oduzet uređaj za ometanje signala zaključava i otključavanja vozila "ometač", kao i automobil golf.

Иран Техеран напад

Svijet

Brutalan udar: Pogledajte kako je Izrael uništio avione na iranskom aerodromu

"Policijski službenici danas, 1.marta će lice S.P. uz izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu predati u nadležnost i na dalje postupanje Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini, a protiv lica D.A. slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom d‌jelu nadležnom tužilaštvu", ističe se u saopštenju policije.

Bijeljina

hapšenje

Komentari (0)
