Krenula odmazda: Napadnut nosač aviona ABraham Linkoln

Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je lansirala četiri balistička projektila na američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln".

Prema iranskim državnim medijima, cilj napada bio je peti nosač klase Nimic, koji predstavlja ključnu udarnu snagu SAD u regionu.

Košarka Tri igrača Partizana zarobljena u Dubaiju

Nosač "Abraham Linkoln“ opremljen je najsavremenijim "nevidljivim" lovcima F-35, dok njegovu prateću grupu čine tri razarača i nuklearna podmornica naoružani projektilima "Tomahvak".

Prema satelitskim snimcima koje je potvrdio BBC Verifaj, brod je poslednji put lociran 15. februara uz obalu Omana.

Najavljena istorijska odmazda

Iran je poslije likvidacije vrhovnog verskog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, najavio istorijsku odmazdu prema Americi i Izraelu, i njihovim saveznicima u regionu.

Svijet Otkriveni detalji likvidacije Hamneija: Trenutak nije slučajan

Izrael i SAD su juče rano ujutru pokrenuli snažne udare na Islamsku Republiku Iran. Teheran je uzvratio kontranapadom na ključne američke vojne ciljeve u regionu i napadom na Izrael.

Iranska državna televizija objavila je da je u večernjim satima da je ajatolah Ali Hamnei mrtav.

Iranski vrhovni vođa ubijen je juče u izraelsko-američkom napadu na Iran, dok region tone u haos, a Teheran uzvraća raketnim napadima na Izrael i zemlje Persijskog zaliva. Gađani su ciljevi u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Turističke destinacije - Dubai i Abu Dabi našli su se na udaru iranskih dronova i raketa. Iranski državni mediji potvrdili su i smrt komandanta kopnenih snaga, kao i ključnog savjetnika vrhovnog vođe.

Svijet Gore Dubai i Abu Dabi: Ima mrtvih i ranjenih u napadu na aerodrome u UAE

Revolucionarna garda saopštila je da započinje "najrazorniju operaciju u istoriji".

Tramp opet zaprijetio

Broj poginulih u napadu na školu za djevojčice u iranskom gradu na jugu zemlje - Minabu, porastao je na 148.

Donald Tramp je poručio Iranu da im je "bolje da to ne rade.

"Uzvratićemo neviđenom silom", rekao je.

Vijest o Hamneijevoj smrti izazvala je i slavlje i suze u redovima iranske opozicije i demonstranata na ulicama Teherana i širom svijeta, dok pristalice tuguju i najavljuju osvetu.