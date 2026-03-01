Logo
Large banner

Grad duhova: Pogledajte kako Dubai izgleda tokom rata

Izvor:

ATV

01.03.2026

16:57

Komentari:

0
Дубаи
Foto: Pexels

Dubai je danas gotovo neprepoznatljiv. Usred zime, na vrhuncu turističke sezone, gradske plaže, tržni centri i hoteli bi obično bili prepuni posjetilaca, ali umjesto toga auto-putevi su bili jezivo prazni, a na nebu nije bilo uobičajenog gustog vazdušnog saobraćaja.

Dubai Marina, inače puna jahti i zabava, bila je neobično tiha.

baba vanga

Svijet

Da li je napad na Iran potvrdio mračne prognoze Babe Vange i Nostradamusa

Grad je utihnuo nakon iranskih napada koji su pogodili region, izveštava CNN.

Prizori podsjećaju na pandemiju

Mnoge stanovnike situacija je podsjetila na karantin zbog Kovida-19 prije šest godina, kada je jedan od najprometnijih svjetskih centara iznenada stao.

Škole su ponovo prešle na onlajn nastavu, a porodice ne izlaze iz svojih domova.

"Osjećaj je kao u vrijeme Kovida. Tiho je, sunčano, čuju se ptice, a nema saobraćajne buke ili aviona", rekao je Pol Devit, snimatelj CNN-a iz Abu Dabija.

Neki stanovnici su požurili u supermarkete da se snabdiju namirnicama, a aplikacije za dostavu su doživjele kašnjenja zbog porasta potražnje. Naselja koja su obično bila puna ljudi do kasno u noć bila su potpuno pusta.

Bijeg na sigurno

Zbog zatvaranja vazdušnog prostora Ujedinjenih Arapskih Emirata, neki stanovnici su se odvezli u mirnije dijelove zemlje.

U Hati, blizu granice sa Omanom, najmanje jedan hotel je pretvorio svoju konferencijsku salu u improvizovano sklonište za turiste koji su se odjavili, ali ne mogu da napuste zemlju. Neki od novopridošlih gostiju rekli su da tamo vode svoje porodice iz dijelova Dubaija koji su bili meta napada.

Ресторан

Svijet

Račun iz restorana pokrenuo žestoku raspravu

Drugi su se pak odvezli u Oman, prvobitno jedinu zemlji u regionu koja nije pogođena iranskim napadima u subotu. Međutim, omanske vlasti su u nedjelju izvijestile da su dva drona ciljala tamošnju luku.

Noć u podzemnim garažama

Dubai, grad koji se ponosi svojom bezbjednošću i stabilnošću, nema javna skloništa.

Zbog toga su mnogi stanovnici noć sa subote na nedjelju proveli u podzemnim garažama, pokušavajući da zaštite uznemirenu djecu od stvarnosti zaglušujućih eksplozija.

Трамвајска несрећа у Милану

Svijet

Isplivali novi detalji tramvajske nesreće: Evo šta je vozač rekao policiji

Neki su svojoj djeci rekli da je to ramazanski vatromet ili topovi koji se tradicionalno ispaljuju za vrijeme iftara, da bi ih smirili.

Podijeli:

Tagovi :

Dubai vesti

Iran Abu Dabi

Iran vijesti

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Рачун из ресторана покренуо жестоку расправу

Svijet

Račun iz restorana pokrenuo žestoku raspravu

3 h

0
Да ли је напад на Иран потврдио мрачне прогнозе Бабе Ванге и Нострадамуса

Svijet

Da li je napad na Iran potvrdio mračne prognoze Babe Vange i Nostradamusa

3 h

0
Трамвајска несрећа у Милану

Svijet

Isplivali novi detalji tramvajske nesreće: Evo šta je vozač rekao policiji

3 h

0
Прво обраћање Пезешкијана након смрти ајатолаха: Разочараћемо непријатеље, уништавамо њихове базе

Svijet

Prvo obraćanje Pezeškijana nakon smrti ajatolaha: Razočaraćemo neprijatelje, uništavamo njihove baze

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

58

Policijski rukovodioci smijenjeni nakon protesta: Nisu preduzeli adekvatne mjere za obezbjeđenje javnog reda

19

50

Planulo u Tirani: Zapaljena kuća Envera Hodže

19

44

Pogođena zgrada iranske državne televizije

19

43

Uzbuna u Americi, FBI na nogama

19

34

Jecaji se prolamali u studiju: Ovako je objavljena smrt Hamneija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner