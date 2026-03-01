Logo
Prvo obraćanje Pezeškijana nakon smrti ajatolaha: Razočaraćemo neprijatelje, uništavamo njihove baze

Прво обраћање Пезешкијана након смрти ајатолаха: Разочараћемо непријатеље, уништавамо њихове базе

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan obratio se naciji prvi put nakon smrti ajatolaha Alija Hamneija.

On je govorio na državnoj televiziji, a stručnjaci smatraju da je poruka unaprijed snimljena.

Izrazio je saučešće zbog smrti ajatolaha i poručio da je s radom počelo privremeno vijeće za vodostvo.

Inače, i on je član tročlanog privremenog odbora koje će raditi kako bi se izbjegao vakuum do izbora novog ajatolaha.

On je poručio da će oružane snage Irana "razočarati" neprijatelje te da trenutno "uništavaju neprijateljske baze".

Pola sata prije obraćanja poručio je da nedavni napad "neće poremetiti odlučnost vlade Irana u izvršavanju svojih dužnosti i odgovornosti.

Dodao je kako će "tuga" zbog smrti iranskog vrhovnog vođe "dugo ostati u mislima naroda".

Izrael Iran

ajatolah Ali Hamenei

Iran

