Ima stradalih: Oglasili se Amerikanci o njihovim žrtvama

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) potvrdila je da u sukobima s Iranom ima stradalih vojnika SAD.
Kako su naveli, do sada su život izgubila njihova tri vojnika.
"Tri pripadnika američke vojske su poginula u akciji, a petoro je teško ranjeno u okviru operacije 'Epski bijes'", navela je Komanda.
Dodali su da ih je nekoliko zadobilo lakše povrede od šrapnela, a nekoliko ima potrese mozga.
TAMPA, Fla. – As of 9:30 am ET, March 1, three U.S. service members have been killed in action and five are seriously wounded as part of Operation Epic Fury.
Several others sustained minor shrapnel injuries and concussions — and are in the process of being…
"Nalaze se u procesu vraćanja na dužnost. Velike borbene operacije se nastavljaju i naši napori za reagovanje su u toku", rekli su i zaključili:
"Situacija je promjenljiva, pa iz poštovanja prema porodicama, zadržaćemo dodatne informacije, uključujući identitet naših palih ratnika, do 24 sata nakon što najbliži rođaci budu obaviješteni".
Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je lansirala četiri balistička projektila na američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln".
Prema iranskim državnim medijima, cilj napada bio je peti nosač klase Nimic, koji predstavlja ključnu udarnu snagu SAD u regionu.
Nosač "Abraham Linkoln“ opremljen je najsavremenijim "nevidljivim" lovcima F-35, dok njegovu prateću grupu čine tri razarača i nuklearna podmornica naoružani projektilima "Tomahvak".
Prema satelitskim snimcima koje je potvrdio BBC Verifaj, brod je poslednji put lociran 15. februara uz obalu Omana.
