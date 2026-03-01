Logo
Ima stradalih: Oglasili se Amerikanci o njihovim žrtvama

Autor:

Stevan Lulić

01.03.2026

16:06

Komentari:

0
Иран погодио амерички радар
Foto: Screenshot / X

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) potvrdila je da u sukobima s Iranom ima stradalih vojnika SAD.

Kako su naveli, do sada su život izgubila njihova tri vojnika.

Носач авиона Абрахам Линколн

Svijet

Krenula odmazda: Napadnut nosač aviona ABraham Linkoln

"Tri pripadnika američke vojske su poginula u akciji, a petoro je teško ranjeno u okviru operacije 'Epski bijes'", navela je Komanda.

Dodali su da ih je nekoliko zadobilo lakše povrede od šrapnela, a nekoliko ima potrese mozga.

"Nalaze se u procesu vraćanja na dužnost. Velike borbene operacije se nastavljaju i naši napori za reagovanje su u toku", rekli su i zaključili:

"Situacija je promjenljiva, pa iz poštovanja prema porodicama, zadržaćemo dodatne informacije, uključujući identitet naših palih ratnika, do 24 sata nakon što najbliži rođaci budu obaviješteni".

Napadnut nosač aviona

Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je lansirala četiri balistička projektila na američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln".

Напад-аеродром Дубаи

Svijet

Gore Dubai i Abu Dabi: Ima mrtvih i ranjenih u napadu na aerodrome u UAE

Prema iranskim državnim medijima, cilj napada bio je peti nosač klase Nimic, koji predstavlja ključnu udarnu snagu SAD u regionu.

Nosač "Abraham Linkoln“ opremljen je najsavremenijim "nevidljivim" lovcima F-35, dok njegovu prateću grupu čine tri razarača i nuklearna podmornica naoružani projektilima "Tomahvak".

Prema satelitskim snimcima koje je potvrdio BBC Verifaj, brod je poslednji put lociran 15. februara uz obalu Omana.

