IDF procjenjuje da Iran ima oko 2.500 balističkih raketa

Izvor:

SRNA

01.03.2026

15:57

Foto: Tanjug/AP Photo/Leo Correa

Izraelska vojska procjenjuje da Iran trenutno posjeduje oko 2.500 balističkih raketa i da ubrzava njihovu proizvodnju.

Prije rata u junu 2025. godine, Izraelske odbrambene snage (IDF) su saopštile da su identifikovale napore Irana da značajno ubrza proizvodnju balističkih raketa i poveća svoj arsenal sa oko 3.000 na 8.000 u roku od dvije godine, prenosi Tajms of Izrael.

Tokom rata u junu Iran je lansirao više od 500 raketa na Izrael, a vojska je prijavila da je uništila stotine raketa u napadima i spriječila proizvodnju dodatnih 1.500 raketa gađanjem proizvodne infrastrukture.

U posljednjih nekoliko mjeseci izraelska vojska navodi da Iran ulaže velike napore da obnovi svoje proizvodne kapacitete raketa, proizvodeći desetine raketa mjesečno.

IDF ističe da je proizvodnja balističkih raketa u Iranu u posljednjih nekoliko mjeseci bila u rastu i da zemlja sada posjeduje oko 2.500 projektila.

"To što rakete posjeduje režim koji namjerava da uništi državu Izrael predstavlja egzistencijalnu prijetnju", navodi IDF i dodaje da "neće dozvoliti iranskom terorističkom režimu da obnovi svoje vojne kapacitete" i da će nastaviti da djeluje kako bi eliminisala svaku potencijalnu prijetnju građanima Izraela, bilo gdje i bilo kada.

