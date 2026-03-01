Logo
Large banner

I Kuvajt na meti: Širi se snimak napada na američku bazu

Autor:

Stevan Lulić

01.03.2026

17:15

Komentari:

0
Нападнута америчка база у Кувајту
Foto: Screenshot / X

Sukob Irana, sa jedne, i Amerike i Izraela, sa druge strane, poprima sve veće obime.

Nakon napada koalicije Izraela i Amerike na iranske gradove Teheran je odgovorio udarima na više arapskih zemalja, ali i sam Izrael.

Prvenstveno su se na meti našle američke vojne baze na Bliskom Istoku.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji navodno prikazuje udar iranskog drona Šahed na bazu Buering u Kuvajtu.

Na snimku se najprije čuje snažna buka, a potom se vidi eksplozija.

илу-Дубаи

Svijet

Grad duhova: Pogledajte kako Dubai izgleda tokom rata

Za sada nema zvaničnih potvrda da je zaista riječ o pomenutoj bazi, a nema informacija ni o povrijeđenim ili ranjenim osobama.

Raznesen radar

Podsjećamo, u jučerašnjem napadu kamikaza dronova HESA Šahed 136 pogođen je i uništen radar u američkoj bazi za pomorsku podršku u Bahreinu.

Nakon niza balističkih raketa, iranska vojska je lansirala veliki broj kamikaza dronova HESA Šahed 136 od kojih je najmanje jedan pogodio pomorsku bazu američke vojske u Bahreinu.

Dron je izbjegao protivvazdušnu odbranu američke i bahreinske vojske i direktno pogodio kupolu u kojoj se nalazio radar.

baba vanga

Svijet

Da li je napad na Iran potvrdio mračne prognoze Babe Vange i Nostradamusa

Baza Jufar predstavlja jednu od ključnih baza američke vojske za operacije na području Bliskog istoka jer je u njoj smještena Centralna komanda američkih pomorskih snaga (NAVCENT) i američka 5. flota.

Ova baza logistički podržava ratne brodove američke ratne mornarice.

Ubijen vrhovni vođa Irana

Iranske vlasti jutros su, nakon više pokušaja demantovanja, potvrdile da je u udarima izraelske i američke vojske poginuo vrhovni vođa Ajatolah ali Hamnei.

"Vrhovni vođa Irana imam Hamnei je preminuo", navodi se u saopštenju.

Носач Абрахам Линколн

Svijet

Amerikanci progovorili o napadu na njihov nosač aviona

Iranska vlada je proglasila 40 dana žalosti i neradnu nedjelju nakon smrti vrhovnog vođe Alija Hamneija.

Američki predsjednik Donald Tramp i visoki izraelski zvaničnik, podsjetimo, ranije su izjavili da je Hamnei ubijen, ali je Teheran do sada odbijao da to potvrdi.

Iranska agencija Fars prethodno je prenijela da su u napadima poginula i četiri člana njegove porodice među kojima su ćerka i unuka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran vijesti

Izrael Iran

Amerika

Kuvajt

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Дубаи

Svijet

Grad duhova: Pogledajte kako Dubai izgleda tokom rata

3 h

0
Рачун из ресторана покренуо жестоку расправу

Svijet

Račun iz restorana pokrenuo žestoku raspravu

3 h

0
Да ли је напад на Иран потврдио мрачне прогнозе Бабе Ванге и Нострадамуса

Svijet

Da li je napad na Iran potvrdio mračne prognoze Babe Vange i Nostradamusa

3 h

0
Трамвајска несрећа у Милану

Svijet

Isplivali novi detalji tramvajske nesreće: Evo šta je vozač rekao policiji

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

58

Policijski rukovodioci smijenjeni nakon protesta: Nisu preduzeli adekvatne mjere za obezbjeđenje javnog reda

19

50

Planulo u Tirani: Zapaljena kuća Envera Hodže

19

44

Pogođena zgrada iranske državne televizije

19

43

Uzbuna u Americi, FBI na nogama

19

34

Jecaji se prolamali u studiju: Ovako je objavljena smrt Hamneija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner