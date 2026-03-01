I Kuvajt na meti: Širi se snimak napada na američku bazu

Sukob Irana, sa jedne, i Amerike i Izraela, sa druge strane, poprima sve veće obime.

Nakon napada koalicije Izraela i Amerike na iranske gradove Teheran je odgovorio udarima na više arapskih zemalja, ali i sam Izrael.

Prvenstveno su se na meti našle američke vojne baze na Bliskom Istoku.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji navodno prikazuje udar iranskog drona Šahed na bazu Buering u Kuvajtu.

Na snimku se najprije čuje snažna buka, a potom se vidi eksplozija.

Za sada nema zvaničnih potvrda da je zaista riječ o pomenutoj bazi, a nema informacija ni o povrijeđenim ili ranjenim osobama.

Raznesen radar

Podsjećamo, u jučerašnjem napadu kamikaza dronova HESA Šahed 136 pogođen je i uništen radar u američkoj bazi za pomorsku podršku u Bahreinu.

Nakon niza balističkih raketa, iranska vojska je lansirala veliki broj kamikaza dronova HESA Šahed 136 od kojih je najmanje jedan pogodio pomorsku bazu američke vojske u Bahreinu.

Dron je izbjegao protivvazdušnu odbranu američke i bahreinske vojske i direktno pogodio kupolu u kojoj se nalazio radar.

Baza Jufar predstavlja jednu od ključnih baza američke vojske za operacije na području Bliskog istoka jer je u njoj smještena Centralna komanda američkih pomorskih snaga (NAVCENT) i američka 5. flota.

Ova baza logistički podržava ratne brodove američke ratne mornarice.

Ubijen vrhovni vođa Irana

Iranske vlasti jutros su, nakon više pokušaja demantovanja, potvrdile da je u udarima izraelske i američke vojske poginuo vrhovni vođa Ajatolah ali Hamnei.

"Vrhovni vođa Irana imam Hamnei je preminuo", navodi se u saopštenju.

Iranska vlada je proglasila 40 dana žalosti i neradnu nedjelju nakon smrti vrhovnog vođe Alija Hamneija.

Američki predsjednik Donald Tramp i visoki izraelski zvaničnik, podsjetimo, ranije su izjavili da je Hamnei ubijen, ali je Teheran do sada odbijao da to potvrdi.

Iranska agencija Fars prethodno je prenijela da su u napadima poginula i četiri člana njegove porodice među kojima su ćerka i unuka.