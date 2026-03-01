Logo
Šta radi ovaj čovjek: Pogledajte novo čudo Domena Prevca

Agencije

01.03.2026

18:13

Домен Превц
Foto: Screenshot / X

Najbolji ski-skakač svijeta Domen Prevc nastavlja da dominira i došao je do čak 13. pobjede ove sezone u okviru Svjtskog kupa.

Ukupno, to mu je 22. pobjeda u karijeri u Svjtskom kupu, a na sve to uspio je da postavi i novi rekord na skakaonici Kulm u austrijskom Bad Miterndorfu.

-спц-вјера-црква-крст-

Društvo

Pravila za Pačistu nedjelju Vaskršnjeg posta: Koji dani se poste na ulju, a koji na vodi?

Bilo je to u njegovom drugom pokušaju, kada mu je mnogo manje od 245,5 metara trebalo za pobjedu, ali zašto da ne postavi novi rekord kada već može?

Pogledajte njegov nevjerovatan let:

Zaostajao pa onda čudo

Prvi njegov skok iznosio je "tek" 238 metara, što je bilo slabije od rezultata Štefana Embahera (240,5 metara), ali je Austrijanac podbacio u drugom skoku (220 metara) i zauzeo je na kraju treće mjesto.

Treća pozicija pripala je Norvežaninu Johanu Andre Forfangu sa 405 bodova. On je ostvario skokove od 225,5 i 224 metra.

Убијени Н.К.

Hronika

Ovo je mladi N.K. ubijen pred ženom i djecom

Prvo mjesto u generalnom plasmanu Svjetskog kupa drži Prevc sa 1.814 bodova, dok je Japanac Rjoju Kobajaši drugi sa 1.053.

Naredno takmičenje u Svjetskom kupu u skijaškim skokovima biće održano 6. marta u finskom Lahtiju.

