Šta radi ovaj čovjek: Pogledajte novo čudo Domena Prevca

Najbolji ski-skakač svijeta Domen Prevc nastavlja da dominira i došao je do čak 13. pobjede ove sezone u okviru Svjtskog kupa.
Ukupno, to mu je 22. pobjeda u karijeri u Svjtskom kupu, a na sve to uspio je da postavi i novi rekord na skakaonici Kulm u austrijskom Bad Miterndorfu.
Bilo je to u njegovom drugom pokušaju, kada mu je mnogo manje od 245,5 metara trebalo za pobjedu, ali zašto da ne postavi novi rekord kada već može?
Pogledajte njegov nevjerovatan let:
2️⃣4️⃣5️⃣.5️⃣🔥 NEW HILL RECORD 🚀 DOMEN PREEEEEEEVC ✈️ WHAT A WIN 🏆#fisskijumping #worldcupkulm pic.twitter.com/XqQEVtOO6z— Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) March 1, 2026
Prvi njegov skok iznosio je "tek" 238 metara, što je bilo slabije od rezultata Štefana Embahera (240,5 metara), ali je Austrijanac podbacio u drugom skoku (220 metara) i zauzeo je na kraju treće mjesto.
Treća pozicija pripala je Norvežaninu Johanu Andre Forfangu sa 405 bodova. On je ostvario skokove od 225,5 i 224 metra.
Prvo mjesto u generalnom plasmanu Svjetskog kupa drži Prevc sa 1.814 bodova, dok je Japanac Rjoju Kobajaši drugi sa 1.053.
Naredno takmičenje u Svjetskom kupu u skijaškim skokovima biće održano 6. marta u finskom Lahtiju.
