U FBiH slave jedan od najtužnijih datuma

Za Srbe je prvi mart simbol stradanja, krvoprolića i najdubljih podjela. Bošnjacima praznik. U dijelu Federacije bih u kojem su većina se slavi.

"Danas se slavi praznik slobode i dostojanstva. Oni koji misle da je danas dan žalosti – ja moram reći to su ljudi koji su protagonisti projekta velike Srbije, da nije bilo referenduma, mi bismo završili u zločinačkom projektu velike Srbije", rekao je Denis Bećirović, bošnjački član Predsjedništva BiH.

"Da se riješimo tih politika, tih ljudi koji bi ovu zemlju ponovo da gurnu tamo gdje je bila krajem prošlog stoljeća i kojima je jedina misija da ove zemlje više nema", rekao je Željko Komšić, hrvatski član Predsjedništva BiH.

Slaviti dan kada je u moru? U centru Sarajevu ubijen nedužni čovjek, samo zato što je bio Srbin i zato što je nosio srpsku zastavu je apsurdno i tragično, poruka je iz Istočnog Sarajeva.

"Ono što godinama rade, slaveći dan nezavisnosti je samo još jedan dodatni pokušaj rasturanja ove zemlje, jer ne postoji nezavisnost, koja nije opšteprihvaćena. Ako prihvatimo da je to jedan nezavisnost, da je to taj datum, samo tada možemo slaviti kao dan nezavisnosti", rekao je Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva .

"Prvi mart je jedan od najtužnijih dana u istoriji BiH. To je dan koji je bio povod za građanski rat u BiH i bilo kakvo slavljenje toga dana je za nas u Republici Srpskoj neprihvatljivo", rekao je Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

Obilježavanje prvog marta kao dana nezavisnosti Slobodan Župljanin može da shvati samo kao provokaciju. BiH je, kaže, jedina država koja slavi smrt.

"Prvog marta je izvršen pucanj u cijeli srpski narod, jer to je bila poruka Srbima šta ih čeka u nekakvoj budućoj BiH. Prema tome, mi možemo samo da izražavamo saučešće porodicama tada stradalih", rekao je Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije starješina Republike Srpske

BiH još nema Zakon o praznicima, a nema ni dogovora o obilježavanjy zajedničkih datuma. za Bošnjake prvi mart je jedan od najvažnijih datuma u istoriji. Federalna vlada zato je odlučila da i dan poslije prvog marta bude neradni. Za Srbe je prvi mart jedan od najtragičnijih. Dan parafiranja Dejtona ,21. novembar u Srpskoj se slavi kao kraj ratnih sukoba, u Federaciji je to sasvim običan dan.