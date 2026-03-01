Logo
Large banner

U FBiH slave jedan od najtužnijih datuma

Autor:

Branka Dakić

01.03.2026

19:17

Komentari:

0
Сарајево
Foto: ATV

Za Srbe je prvi mart simbol stradanja, krvoprolića i najdubljih podjela. Bošnjacima praznik. U dijelu Federacije bih u kojem su većina se slavi.

"Danas se slavi praznik slobode i dostojanstva. Oni koji misle da je danas dan žalosti – ja moram reći to su ljudi koji su protagonisti projekta velike Srbije, da nije bilo referenduma, mi bismo završili u zločinačkom projektu velike Srbije", rekao je Denis Bećirović, bošnjački član Predsjedništva BiH.

"Da se riješimo tih politika, tih ljudi koji bi ovu zemlju ponovo da gurnu tamo gdje je bila krajem prošlog stoljeća i kojima je jedina misija da ove zemlje više nema", rekao je Željko Komšić, hrvatski član Predsjedništva BiH.

Slaviti dan kada je u moru? U centru Sarajevu ubijen nedužni čovjek, samo zato što je bio Srbin i zato što je nosio srpsku zastavu je apsurdno i tragično, poruka je iz Istočnog Sarajeva.

Погођен амерички танкер

Svijet

Gori i na moru: Iran pogodio američke i britanske tankere

"Ono što godinama rade, slaveći dan nezavisnosti je samo još jedan dodatni pokušaj rasturanja ove zemlje, jer ne postoji nezavisnost, koja nije opšteprihvaćena. Ako prihvatimo da je to jedan nezavisnost, da je to taj datum, samo tada možemo slaviti kao dan nezavisnosti", rekao je Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva .

"Prvi mart je jedan od najtužnijih dana u istoriji BiH. To je dan koji je bio povod za građanski rat u BiH i bilo kakvo slavljenje toga dana je za nas u Republici Srpskoj neprihvatljivo", rekao je Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

Obilježavanje prvog marta kao dana nezavisnosti Slobodan Župljanin može da shvati samo kao provokaciju. BiH je, kaže, jedina država koja slavi smrt.

"Prvog marta je izvršen pucanj u cijeli srpski narod, jer to je bila poruka Srbima šta ih čeka u nekakvoj budućoj BiH. Prema tome, mi možemo samo da izražavamo saučešće porodicama tada stradalih", rekao je Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije starješina Republike Srpske

BiH još nema Zakon o praznicima, a nema ni dogovora o obilježavanjy zajedničkih datuma. za Bošnjake prvi mart je jedan od najvažnijih datuma u istoriji. Federalna vlada zato je odlučila da i dan poslije prvog marta bude neradni. Za Srbe je prvi mart jedan od najtragičnijih. Dan parafiranja Dejtona ,21. novembar u Srpskoj se slavi kao kraj ratnih sukoba, u Federaciji je to sasvim običan dan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FBiH

Prvi mart

stradanje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Превозници протестују

BiH

Prevoznici najavili blokadu svih graničnih prelaza BiH

7 h

1
Амиџић: Проблем БХРТ-а није новац већ жеља да угасе РТРС

BiH

Amidžić: Problem BHRT-a nije novac već želja da ugase RTRS

10 h

0
Синиша Каран

BiH

Karan: 1. mart dokaz da je BiH raspolućena

1 d

5
Катанац врата капија

BiH

Inspekcija zapečatila 23 objekta, ukupne kazne 421.500 KM

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

58

Policijski rukovodioci smijenjeni nakon protesta: Nisu preduzeli adekvatne mjere za obezbjeđenje javnog reda

19

50

Planulo u Tirani: Zapaljena kuća Envera Hodže

19

44

Pogođena zgrada iranske državne televizije

19

43

Uzbuna u Americi, FBI na nogama

19

34

Jecaji se prolamali u studiju: Ovako je objavljena smrt Hamneija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner