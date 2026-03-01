Logo
Amidžić: Problem BHRT-a nije novac već želja da ugase RTRS

Izvor:

SRNA

01.03.2026

09:21

Komentari:

0
Амиџић: Проблем БХРТ-а није новац већ жеља да угасе РТРС
Foto: ATV

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da problem BHRT-a nije novac već želja Sarajeva da pritiscima ugasi Radio-televiziju Republike Srpske, te istakao da tako u Federaciji BiH vide borbu za identitet.

"To je želja Sarajeva da postoji samo jedan emiter - BHRT i da RTRS ne postoji. Njima je veći problem što postoji RTRS. Želim da vjerujem, pozivam i molim sve da stanu u zaštitu onoga što je identitet našeg naroda. Tu nema političkih podjela", rekao je Amidžić.

On je naveo da nisu tačni navodi koji dolaze iz Sarajeva da je RTRS dužan novac BHRT-u, ističući da postoje dugovi i sa druge strane i da BHRT nikada na takav način nije tužila FTV.

"Šta ćemo ako nam uzmu RTRS. Šta je naredno? Svi se moramo okupiti oko ovog pitanja. Oni su se između sebe dogovorili i ne podižu tužbe", rekao je Amidžić.

илу-Дубаи

Svijet

Banjalučanka u Dubaiju: Ovdje ima mnogo ljudi iz BiH, ne znamo kako ćemo kući

On smatra da je za situaciju na BHRT-u odgovoran menadžment, ukazujući da naplata RTV takse nikada nije zaživjela u FBiH i da u pojedinim kantonima nije naplaćena ni u jednom domaćinstvu.

"BHRT ima programsku šemu koju niko u Republici Srpskoj ne gleda", ističe Amidžić.

Komentarišući izjave gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića o preseljenju republičkih institucija iz centra u druge dijelove grada, on je rekao da je to neprihvatljiv potez.

"Institucije nisu zgrade već predstavljaju naše postojanje i pravo na odlučivanje. Ono što prezentuje naše pravo na odlučivanje mora da bude u centru", rekao je Amidžić za RTRS.

On kaže da takve poteze i namjere pozdravlja samo Sarajevo.

"Vi bi sad to uzeli i razbacali po Banjaluci. To nije praktično. To je za mene neprihvatljivo", istakao je Amidžić.

