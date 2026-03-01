Na ivici terena: Kosta Kondić

U prvoj epizodi sedme sezone 'Na ivici terena' je Kosta Kondić, prvi banjalučki košarkaš u Evroligi.

Sa košarkaškom loptom druguje od malih nogu, a sada proživljava najbolje dane svoje karijere. Prevalio je dug put pun odricanja da bi mu snovi postali java.





Autori emisije su Andrej Knežević i Ivan Dragičević.

'Na ivici terena' ponedjeljak u 20 časova i 40 minuta.