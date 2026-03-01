Logo
Ubijen šef iranske policijske obavještajne službe

Izvor:

Agencije

01.03.2026

10:46

Уништене зграде у Техерану
Foto: Tanjug/AP

Šef iranske policijske obavještajne službe Golamreza Rezajan ubijen je tokom napada Izraela i SAD na Islamsku Republiku, prenose lokalni mediji.

Izraelska vojska objavila je snimak nedavnog vazdušnog napada na sjedište iranskog režima u Teheranu, prenosi portal "Tajms of Izrael".

Na video-snimku prikazane su dvije uništene zgrade u Teheranu.

Vojska je prethodno saopštila da je pokrenula udare na "mete iranskog terorističkog režima u srcu Teherana".

Iran

Teheran

Iran vijesti

