Ubijen šef iranske policijske obavještajne službe

Šef iranske policijske obavještajne službe Golamreza Rezajan ubijen je tokom napada Izraela i SAD na Islamsku Republiku, prenose lokalni mediji.
Izraelska vojska objavila je snimak nedavnog vazdušnog napada na sjedište iranskog režima u Teheranu, prenosi portal "Tajms of Izrael".
Na video-snimku prikazane su dvije uništene zgrade u Teheranu.
Vojska je prethodno saopštila da je pokrenula udare na "mete iranskog terorističkog režima u srcu Teherana".
