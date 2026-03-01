Poznata Srpkinja otkrila nove detalje iz Dubaija: Rakete padaju svuda

Sara Damnjanović, poznatija kao Sara TKD, oglasila de ovog jutra nakon dramatične noći koju je provela u Dubaiju u kojem već neko vrijeme živi.

Nakon što joj je jučerašnji video koji je objavila uklonjen sa profila, ona se sada obratila porukom putem Instagram storija.

Sara je ispričala da je oborena raketa pala blizu lokacije na kojoj je ona smještena.

"Mnogo poruka sam dobila. Hvala vam. Ne želim dok sam ovdje da kačim mnogo detalja. Vjerujem da se vlasti bore svim silama. Rakete koje lete ka Abu Dabiju se obaraju i padaju svuda. Pale su blizu nas. Pobjegle smo bez ičega. Tek kasnije smo se vratile po pasoše i otišle dalje od vode, dalje od Palme, Marine kao i Downtown-a", počela je Sara.

"Noć smo provodili u podzemnim garažama dok nisu rekli da je bezbjedno da se vratimo u sobe, svakako smo još sačekale. Ne mogu da pišem kako je sve izgledalo. U momentu kad je palo blizu nas, ja sam prvo pomislila da je u pitanju pucnjava, po govoru tijela ljudi, i krenula da bježim sa sestrom, preskočila zid, a onda ugledala rakete iznad glave kako idu bez prestanka, tada je i pogođen hotel na Palmi. Kad sam shvatila sa su rakete odmah sam ušla u garažu i sklonila se sa otvorenog", napisala je Sara.

"Uzele smo sobu u hotelu van tih lokacija i tražile da nam daju najniži sprat kako bismo mogle da idemo na izlaz u slučaju opasnosti. Sinoć smo imali alarme upozorenja, sišle smo dolje. Jutros su nas iz sna probudili udari. Ovo je 3. lokacija na kojoj smo", zaključila je Sara.

Podsjećamo, u Dubaiju je od‌jeknulo nekoliko eksplozija, nakon što je Iran pokrenuo kontranapade nakon zajedničkog udara Amerike i Izraela. Protivvazdušna odbrana (PVO) je aktivirana, a na snimcima sa društvenih mreža vidi se kako je aerodrom u Dubaiju paralisan, prenosi B92.