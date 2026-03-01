Tlo ne miruje: Snažan zemljotres pogodio Fidži

Zemljotres jačine 6,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas oblast pacifičkog ostrva Fidži, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 592 kilometra i udaljenosti od 467 kilometara od Suve, glavnog grada Fidžija.

The previous Fire Horse cycle in 1966 left significant earthquakes in places like Uganda, China, Fiji, Japan, and India. China was hit the most times, and Japan suffered the strongest earthquake, with a magnitude of 7.5 on March 12. pic.twitter.com/ei9awZkHhF — The Big One || El Evento Astrológico del Siglo ☄🌋 (@TheBigOne711) March 1, 2026

Za sada nema informacija u povrijeđenima ili materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.