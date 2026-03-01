Logo
Tlo ne miruje: Snažan zemljotres pogodio Fidži

Izvor:

Agencije

01.03.2026

08:47

Foto: Pixabay

Zemljotres jačine 6,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas oblast pacifičkog ostrva Fidži, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 592 kilometra i udaljenosti od 467 kilometara od Suve, glavnog grada Fidžija.

Za sada nema informacija u povrijeđenima ili materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

