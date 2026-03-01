Logo
Large banner

Ambasador SAD-a u UN: Iranci pokušali da ubiju Trampa!

Izvor:

SRNA

01.03.2026

07:57

Komentari:

0
Амбасадор САД-а у УН: Иранци покушали да убију Трампа!
Foto: Tanjug / AP / Evan Vucci

Vlasti Irana su pokušale da preko svojih posrednika ubiju američkog predsjednika Donalda Trampa, izjavio je ambasador SAD u UN Majkl Volc.

On je u odgovoru na obraćanje ambasadora Irana Amira Saida Iravanija u Savjetu bezbjednosti UN istakao da SAD odbijaju smiješne tvrdnje Teherana da postupci Amerike nisu u skladu sa međunarodnim pravom.

tanker brod

Ekonomija

Šokantne prognoze iz Rusije: "Nafta ide preko 100 dolara"

"Iranci su preko posrednika pokušali da ubiju predsjednika Trampa. SAD su pokušale da pregovaraju o rješenju, ali su Iranci propustili tu priliku. Napadi SAD i Izraela /na Iran/ bili su opravdani i zakoniti", dodao je Volc.

Kao odgovor na obraćanje Volca, Iravani je poručio američkom ambasadoru da treba da "bude pristojan" i da bi to "bilo bolje i za njega i za zemlju koju predstavlja".

Volc je rekao da neće udostojiti Iravanija odgovora nakon takvih riječi.

Ирански водитељ

Svijet

Pogledajte trenutak kada su iranski mediji objavili da je Hamnei ubijen

Predsjedavajući sjednici, britanski ambasador u UN Džejms Karijuki napomenuo je na kraju sjednice da je ovo bio posljednji sastanak Savjeta bezbjednosti UN kojim predsjedava Velika Britanija.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael

Izrael Iran

Ubijen Ali Hamnei

Ali Hamnei

Donald Tramp

Revolucionarna garda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Израелски министар одбране: "Тиранин је елиминисан у првом нападу"

Svijet

Izraelski ministar odbrane: "Tiranin je eliminisan u prvom napadu"

4 h

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Tramp zaprijetio: Ako to urade, udarićemo ih silom koja nikad prije nije viđena!

4 h

1
Оштра порука Револуционарне гарде: Креће историјска одмазда!

Svijet

Oštra poruka Revolucionarne garde: Kreće istorijska odmazda!

4 h

0
Иран потврдио: Убијен Ајатолах Али Хамнеи!

Svijet

Iran potvrdio: Ubijen Ajatolah Ali Hamnei!

4 h

5

Više iz rubrike

Ирански водитељ

Svijet

Pogledajte trenutak kada su iranski mediji objavili da je Hamnei ubijen

4 h

1
Израелски министар одбране: "Тиранин је елиминисан у првом нападу"

Svijet

Izraelski ministar odbrane: "Tiranin je eliminisan u prvom napadu"

4 h

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Tramp zaprijetio: Ako to urade, udarićemo ih silom koja nikad prije nije viđena!

4 h

1
Оштра порука Револуционарне гарде: Креће историјска одмазда!

Svijet

Oštra poruka Revolucionarne garde: Kreće istorijska odmazda!

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

59

Amidžić: Narod ne može biti urbanistički višak – institucije moraju biti u centru

11

53

Maskirani razbojnik opljačkao apoteku, radnice se "zaledile" od straha

11

45

Od Njemačke do Potkozarja: Džejms i Dragana oživjeli selo iznad Gradiške

11

35

Oštećena ambasada Srbije u Teheranu tokom vazdušnih napada

11

27

Cvijanović: Razlike su jasne - Sarajevo slavi početak rata, a u Srpskoj Dan žalosti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner