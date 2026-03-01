Ambasador SAD-a u UN: Iranci pokušali da ubiju Trampa!

Vlasti Irana su pokušale da preko svojih posrednika ubiju američkog predsjednika Donalda Trampa, izjavio je ambasador SAD u UN Majkl Volc.

On je u odgovoru na obraćanje ambasadora Irana Amira Saida Iravanija u Savjetu bezbjednosti UN istakao da SAD odbijaju smiješne tvrdnje Teherana da postupci Amerike nisu u skladu sa međunarodnim pravom.

"Iranci su preko posrednika pokušali da ubiju predsjednika Trampa. SAD su pokušale da pregovaraju o rješenju, ali su Iranci propustili tu priliku. Napadi SAD i Izraela /na Iran/ bili su opravdani i zakoniti", dodao je Volc.

Kao odgovor na obraćanje Volca, Iravani je poručio američkom ambasadoru da treba da "bude pristojan" i da bi to "bilo bolje i za njega i za zemlju koju predstavlja".

Volc je rekao da neće udostojiti Iravanija odgovora nakon takvih riječi.

Predsjedavajući sjednici, britanski ambasador u UN Džejms Karijuki napomenuo je na kraju sjednice da je ovo bio posljednji sastanak Savjeta bezbjednosti UN kojim predsjedava Velika Britanija.