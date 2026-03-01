Logo
Tramp zaprijetio: Ako to urade, udarićemo ih silom koja nikad prije nije viđena!

ATV

01.03.2026

07:35

Амерички предсједник Доналд Трамп
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Predsjednik SAD Donald Tramp je, poslije priznanja smrti ajatolaha Hamneija od strane zvaničnog Teherana, reagovao na prijetnje Iranaca da će osveta za ovo biti strašna.

"Iran je upravo izjavio da će danas napasti jako, jače nego što su ikad prije napali. Bolje da to ne rade, međutim, jer ako to urade, udarićemo ih silom koja nikad prije nije viđena! Hvala vam na pažnji što se tiče ovog pitanja", napisao je Tramp.

убијене хамнеи

Svijet

Iran potvrdio: Ubijen Ajatolah Ali Hamnei!

Podsjećamo, iranska elitna jedinica Revolucionarne garde Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) zaprijetila je Izraelu i Sjedinjenim Državama „najžešćom ofanzivnom operacijom“ u istoriji Islamske Republike, koja bi trebalo da "započne svakog trenutka".

иранска револуционарна гарда

Svijet

Oštra poruka Revolucionarne garde: Kreće istorijska odmazda!

Prijetnja je uslijedila nakon što je u subotu u američkim i izraelskim napadima ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei, što je podstaklo iranske vlasti da smjesta obećaju odmazdu.

Ali Hamnei

Ubijen Ali Hamnei

Donald Tramp

Revolucionarna garda

Izrael Iran

