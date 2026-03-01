Tramp zaprijetio: Ako to urade, udarićemo ih silom koja nikad prije nije viđena!

Predsjednik SAD Donald Tramp je, poslije priznanja smrti ajatolaha Hamneija od strane zvaničnog Teherana, reagovao na prijetnje Iranaca da će osveta za ovo biti strašna.

"Iran je upravo izjavio da će danas napasti jako, jače nego što su ikad prije napali. Bolje da to ne rade, međutim, jer ako to urade, udarićemo ih silom koja nikad prije nije viđena! Hvala vam na pažnji što se tiče ovog pitanja", napisao je Tramp.

Podsjećamo, iranska elitna jedinica Revolucionarne garde Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) zaprijetila je Izraelu i Sjedinjenim Državama „najžešćom ofanzivnom operacijom“ u istoriji Islamske Republike, koja bi trebalo da "započne svakog trenutka".

Prijetnja je uslijedila nakon što je u subotu u američkim i izraelskim napadima ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei, što je podstaklo iranske vlasti da smjesta obećaju odmazdu.