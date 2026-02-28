Rojters: Hamnei je mrtav, pronađeno tijelo

Izvor:
ATV
28.02.2026
21:12
Komentari:1
Tijelo iranskog ajatolaha Alija Hamneija je pronađeno i potvrđeno je da je mrtav, kaže izraelski zvaničnik.
Rojters je objavio da je lider Irana mrtav.
"Iranski vrhovni vođa Ali Hamenei ubijen je u vojnim udarima Izraela i Sjedinjenih Država i njegovo tijelo je pronađeno", rekao je Rojtersu neimenovani izraelski zvaničnik.
🚨 Khamenei has been eliminated and Israel say they have recovered his body with footage presented to Netanyahu.— Chyno News (@ChynoNews) February 28, 2026
The people of Iran are celebrating, cheers can be heard. @FaytuksNetwork reports pic.twitter.com/zfbOF1W9DU
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da postoje snažni pokazatelji da je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei možda poginuo u zajedničkim raketnim udarima Izraela i SAD-a na Iran, iako iranske vlasti poriču da je nastradao, prenosi Rojters.
Najnovije
Najčitanije
22
00
21
55
21
45
21
35
21
27
Trenutno na programu