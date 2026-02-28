Logo
Rojters: Hamnei je mrtav, pronađeno tijelo

Izvor:

ATV

28.02.2026

21:12

Komentari:

1
Ајатолах Али Хамнеи
Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Tijelo iranskog ajatolaha Alija Hamneija je pronađeno i potvrđeno je da je mrtav, kaže izraelski zvaničnik.

Rojters je objavio da je lider Irana mrtav.

"Iranski vrhovni vođa Ali Hamenei ubijen je u vojnim udarima Izraela i Sjedinjenih Država i njegovo tijelo je pronađeno", rekao je Rojtersu neimenovani izraelski zvaničnik.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da postoje snažni pokazatelji da je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei možda poginuo u zajedničkim raketnim udarima Izraela i SAD-a na Iran, iako iranske vlasti poriču da je nastradao, prenosi Rojters.

Tagovi :

Iran

Izrael

Benjamin Netanjahu

Ali Hamnei

Dubai vesti

Iran vijesti

Komentari (1)
