Rojters: Hamnei je mrtav, pronađeno tijelo

Tijelo iranskog ajatolaha Alija Hamneija je pronađeno i potvrđeno je da je mrtav, kaže izraelski zvaničnik.

Rojters je objavio da je lider Irana mrtav.

"Iranski vrhovni vođa Ali Hamenei ubijen je u vojnim udarima Izraela i Sjedinjenih Država i njegovo tijelo je pronađeno", rekao je Rojtersu neimenovani izraelski zvaničnik.

🚨 Khamenei has been eliminated and Israel say they have recovered his body with footage presented to Netanyahu.



The people of Iran are celebrating, cheers can be heard.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da postoje snažni pokazatelji da je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei možda poginuo u zajedničkim raketnim udarima Izraela i SAD-a na Iran, iako iranske vlasti poriču da je nastradao, prenosi Rojters.