Iranski mediji: Ajatolah je živ i rukovodi situacijom

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei je živ i rukovodi situacijom na bojnom polju, javila je novinska agencija Tasnim pozivajući se na izvor blizak ajatolahovom kabinetu.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je ranije da su Hamnei i iranski predsjednik Masud Pezeškijan živi.

Libanska telvizija "Al Majadin" kasnije je izvijestila da je Hamnei u operativnom štabu i da rukovodi vojnim operacijama.

Svijet Rojters: Hamnei je mrtav, pronađeno tijelo

Neimenovani izraelski zvaničnik rekao je Rojtersu da je Hamnei ubijen u vojnim udarima Izraela i Sjedinjenih Država i da je njegovo tijelo pronađeno.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je ranije da mnogi znakovi ukazuju da je Hamnei ubijen.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da američka strana vjeruje da je tačna priča da je Hamnei ubijen.