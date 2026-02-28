Mediji: Vjeruje se da je Hamnei ubijen

Izvor:
Izraelski zvaničnici smatraju da je vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei vjerovatno ubijen u vojnim udarima, prenosi portal "Tajms of Izrael".
U prvom talasu izraelskih vojnih udara jutros su gađane lokacije oko 30 ključnih zvaničnika iranskog režima i vojnih komandanata, na čelu sa Hamneijem, prenose izraelski mediji.
"Kanal 12" prenosi da je Izrael, nakon koordinacije sa Sjedinjenim Državama, bacio oko 30 bombi na Hamneijev kompleks i da je ajatolah bio pod zemljom na toj lokaciji, ali ne u jednom od dva najdublja bunkera, do kojih su mogle da prodru samo američke bombe.
U izvještaju se tvrdi da je ubijen Hamneijev vojni sekretar, kao i da ima žrtava među članovima Hamneijeve porodice.
Satelitski snimci su pokazali da je kompleks najvećim dijelom uništen.
