Mediji: Vjeruje se da je Hamnei ubijen

28.02.2026

20:54

Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана
Foto: Tanjug/AP

Izraelski zvaničnici smatraju da je vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei vjerovatno ubijen u vojnim udarima, prenosi portal "Tajms of Izrael".

U prvom talasu izraelskih vojnih udara jutros su gađane lokacije oko 30 ključnih zvaničnika iranskog režima i vojnih komandanata, na čelu sa Hamneijem, prenose izraelski mediji.

"Kanal 12" prenosi da je Izrael, nakon koordinacije sa Sjedinjenim Državama, bacio oko 30 bombi na Hamneijev kompleks i da je ajatolah bio pod zemljom na toj lokaciji, ali ne u jednom od dva najdublja bunkera, do kojih su mogle da prodru samo američke bombe.

U izvještaju se tvrdi da je ubijen Hamneijev vojni sekretar, kao i da ima žrtava među članovima Hamneijeve porodice.

Satelitski snimci su pokazali da je kompleks najvećim dijelom uništen.

