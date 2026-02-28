Logo
Jezivi snimci iz Dubaija: U plamenu čuvena svjetska atrakcija

Autor:

Stevan Lulić

28.02.2026

17:00

Komentari:

0
Палма Џумејра у пламену
Foto: Screenshot / X

Iz Dubaija svakog trenutka pristižu jezivi snimci raketnih napada, nakon što Izrael i SAD bombardovali Iran.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je da je presrelo novi talas iranskih raketa koje su bile usmjerene prema UAE.

Ipak, nisu uspjeli da spriječe sve rakete da pogode svoje ciljeve.

Kao što se može vidjeti na zastrašujućim snimcima na društvenim mrežama, jedna raketa pogodila je Palmu Džumejru, čuveno ostrvo u Dubaiju.

Eksplozije u više dijelova grada

U Dubaiju su se čule eksplozije u nekoliko dijelova grada, a prema prvim informacijama, moguće je da su one uzrokovane presretnutim raketama, prenosi "Al Džazira".

16:55

Poznata Srpkinja se javila iz Dubaija

Poznata Srpkinja se javila iz Dubaija. Njeno dramatično obraćanje pogledajte u nastavku.

Напад на Дубаи

Svijet

Poznata Srpkinja iz Dubaija: Abu Dabi gori, lete rakete iznad glava

Na snimcima na društvenim mrežama vidi se kako kulja dim iz Palme Džumejre.

Palma Džumejra je jedno od najprepoznatljivijih veštačkih ostrva na svijetu, izgrađeno u obliku palme koje se proteže u Persijski zaliv.

Ovaj luksuzni kompleks poznat je po ekskluzivnim hotelima, privatnim vilama i spektakularnim pogledima na more i panoramu Dubaija.

Na ostrvu se nalazi i čuveni hotel Atlantis D Palm, koji je postao simbol raskoši i jedna od glavnih turističkih atrakcija. Palma Džumejra danas predstavlja spoj inženjerskog podviga i prestiža, privlačeći posjetioce iz cijelog svijeta.

Komentari (0)
