Jezivi snimci iz Dubaija: U plamenu čuvena svjetska atrakcija

Iz Dubaija svakog trenutka pristižu jezivi snimci raketnih napada, nakon što Izrael i SAD bombardovali Iran.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je da je presrelo novi talas iranskih raketa koje su bile usmjerene prema UAE.

🚨🇮🇷🇦🇪 Palm Jumeirah, Dubai just got hit.



One of the most recognizable man-made structures on earth. Luxury hotels. Thousands of residents. Global icon.



February 28, 2026

Ipak, nisu uspjeli da spriječe sve rakete da pogode svoje ciljeve.

Kao što se može vidjeti na zastrašujućim snimcima na društvenim mrežama, jedna raketa pogodila je Palmu Džumejru, čuveno ostrvo u Dubaiju.

Eksplozije u više dijelova grada

U Dubaiju su se čule eksplozije u nekoliko dijelova grada, a prema prvim informacijama, moguće je da su one uzrokovane presretnutim raketama, prenosi "Al Džazira".

Na snimcima na društvenim mrežama vidi se kako kulja dim iz Palme Džumejre.

Un misil iraní impactó en un barrio exclusivo de Dubái.



Se encuentra en la isla Palm Jumeirah y es conocido por sus populares hoteles turísticos.

Palma Džumejra je jedno od najprepoznatljivijih veštačkih ostrva na svijetu, izgrađeno u obliku palme koje se proteže u Persijski zaliv.

Ovaj luksuzni kompleks poznat je po ekskluzivnim hotelima, privatnim vilama i spektakularnim pogledima na more i panoramu Dubaija.

Na ostrvu se nalazi i čuveni hotel Atlantis D Palm, koji je postao simbol raskoši i jedna od glavnih turističkih atrakcija. Palma Džumejra danas predstavlja spoj inženjerskog podviga i prestiža, privlačeći posjetioce iz cijelog svijeta.