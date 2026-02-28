Logo
Pogledajte korteo navijača Borca pred derbi sa Sarajevom

Autor:

Stevan Lulić

28.02.2026

17:59

Komentari:

0
Навијачи Борца пред дерби са Сарајевом
Foto: ATV

Fudbaleri Borca u 23. kolu Premijer lige BiH u derbi meču dočekuju Sarajevo na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Korteo Borac

Borac će na tribinama imati veliku podršku navijača koji su već počeli da pristižu na stadion.

Najvatrenije pristalice Velikana iz Platonove uz pjesmu i zastave su prošli gradom i došli do gradskog stadiona.

Nema sumnje da će do posljednjeg daha sa tribina bodriti svoje igrače kako bi došli do nove pobjede i učvrstili se na vrhu tabele.

U galeriji na početku teksta i video snimku na kraju pogledajte korteo jednog dijela navijača banjalučkog tima koji je pristigao na Gradski stadion.

