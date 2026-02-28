Investicija u budućnost: 21 učenik potpisao stipendije za Petnicu

Takvu šansu pruža istraživačka stanica Petnica, mjesto gdje znanje postaje praksa. Upravo među onima koji svoje interesovanje pretvore u ozbiljan projekat je i mladi arheolog Matija Blagojević jedini polaznik iz Banjaluke.

"Meni je za ovu godinu plan projekta arheološki skeleti djece sa kastela što tamo nikad nije bilo viđeno niko nikad nije radio i ovo će mi puno pomoći da mogu taj rad bolje da odradim da mogu da predstavim naš grad našu kulturu u boljem svjetlu", izjavio je polaznik druge godine arheologije u Petnici Matija Blagojević.

Podrška takvoj djeci je ključna, ističu iz Petnice, kako za njihovoj razvoj tako i za razvoj regiona na dugoročni način. Petnica pokriva 19 naučnih disciplina uključujući interdisciplinarne programe, a dolaskom tamo srednjoškolci imaju mogućnost da nadograde ono što rade u školi te dodatno nauče i ono što nije pokriveno u istoj.

"Ako im damo prostora da dođu do izražaja svaki put prevaziđu naša očekivanja i u skladu s time mi kao istraživačka stanica Petnica naučili smo da prepoznamo neke fantastične stvari uključujući fantastične inicijative", istakao je direktor Istraživačke stanice Petnica Nemanja Martinović.

Potencijal nadarene djece često ostaje neiskorišćen ako se na vrijeme ne prepozna i ne usmjeri. Redovni obrazovni sistem nerijetko nema dovoljno prostora za dodatni rad sa talentovanima, zbog čega su vannastavni programi i specijalizovani centri od ključnog značaja za njihov razvoj.

"To što dijete nosi u sebi potencijal da sutra bude hemičar, fizičar, biolog, dramaturg ako mu ne pružimo obrazovanje na nivou na kom njemu odgovara to dijete neće nikad moći da iskoristi taj potencijal koji mu je dat. Mi želimo kroz naš rad da kreiramo obrazovne programe kreirane učenicima koje to obrazovanje ne mogu da dobiju u učionici ali ne mogu ni kroz različite vidove sekcija za tako nešto imamo podršku fondacije Kaća", rekla je rukovodilac Centra za nadarenost ''NAUM'' Milica Drobac Pavićević.

Ulaganje u nadarenu djecu nije trošak već investicija u budućnost društva i grada, ističe gradonačelnik Banjaluke.

"Napredak društva se upravo gleda kroz otkrića, nadarene djece mladih ljudi sutra ljudi koji naprave najveća dostignuća koja nisu poznata svijetu i čovječanstvu prema tome kao čovjek i kao gradonačelnik otvoren za ovu temu", naveo je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Ove godine 60 mladih iz cijele Republike Srpske prošlo je selekciju Petnice i pohađaće njihove programe dok je 21 učenik potpisao ugovor za stipendiju za koje su sredstva obezbijedili Grad i fondacija Kaća.