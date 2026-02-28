Logo
Veterinar ostao u čudu: Krmača oprasila 21 prase

ATV

28.02.2026

15:26

Foto: ATV

U selu Žitorađe kod Vladičinog Hana postavljen je nesvakidašnji rekord - krmača je u jednom ovdašnjem domaćinstvu na svijet donijela čak 21 prase.

Riječ je o vještačkom osjemenjivanju i o životinji koja je stara dvije godine.

Veterinar Branislav Tošić kaže da u svojoj karijeri nije imao slučaj da je neka životinja na svijet donijela ovoliki broj živorođenih mladunaca, prenosi Blic.

Tošić dodaje i da je prosjek da krmače imaju 10 do 12 mladunaca, ali da je ovdje broj prasića duplo veći i da je rekord.

Takođe, sjeća se i slučajeva kada je bilo i po jedno ili dva praseta.

svinje

prasići

